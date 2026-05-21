Esta nueva autocaravana con chasis Citroën está totalmente equipada: la camper cuenta con ducha, cocina y espacio para 4 personas.

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La nueva autocaravana Benivan 100, de la marca española Benimar, se posiciona como una de las opciones más compactas y funcionales del mercado para quienes buscan viajar con comodidad sin renunciar a la maniobrabilidad. Con apenas 5,41 metros de largo, este modelo de la gama B100 UP combina equipamiento completo, tecnología de asistencia y espacios optimizados para hasta cuatro personas.
Montada sobre un chasis Citroën y diseñada para ofrecer una experiencia práctica tanto en carretera como en escapadas largas, esta camper destaca por incluir ducha, cocina equipada, calefacción, panel solar y un interior renovado. Además, su precio parte desde 51.990 euros en España.
Motor y prestaciones: cómo es el Citroën Euro 6 de 140 CV
La Benivan 100 incorpora un nuevo motor Citroën Euro 6 de 2,2 litros y 140 CV, asociado a una caja manual de seis velocidades. Este conjunto busca ofrecer un equilibrio entre consumo, potencia y confort de conducción. Entre las principales características mecánicas y de seguridad se destacan:
- Chasis de 3500 kg
- Distancia entre ejes de 3450 mm
- Depósito de combustible de 90 litros
- Neumáticos M+S All-Season
- ABS + ESP
- Traction Plus + Hill Descent Control
- Regulador y limitador de velocidad
- Aire acondicionado manual en cabina
- Airbags para conductor y pasajero
- Sensores de aparcamiento traseros
También suma retrovisores eléctricos y calefactados, elevalunas eléctricos y cierre centralizado con mando a distancia.
Diseño y equipamiento: una camper compacta pero muy completa
Interior renovado
La autocaravana estrena un nuevo diseño de mobiliario interior y la nueva tapicería TRIESTE. Además, incorpora una mesa con extensible y asientos delanteros reclinables, giratorios y regulables en altura con doble reposabrazos.
Espacio para viajar y dormir
- 4 plazas en circulación
- 4 plazas para comer
- 3 plazas para dormir
- Cama trasera de 136/125 x 194 cm
- Opción de cama pop-Up de 130 x 200 cm
- Además, incluye sistema ISOFIX en el comedor.
Cocina equipada
- Fregadero integrado
- Cocina encastrada de dos fuegos
- Frigorífico compresor de 84 litros ubicado en la entrada
Baño y ducha
Uno de los puntos fuertes del modelo es su cuarto de aseo modulable con ventana, acompañado por una ducha confortable pese a las dimensiones compactas del vehículo.
Dimensiones compactas
- Largo: 541 cm
- Ancho: 205 cm
- Alto: 265 cm
Gracias a estas dimensiones, se presenta como una alternativa ágil para circular y estacionar.
Tecnología y confort: todo el equipamiento que incluye
La Benivan 100 incorpora una amplia lista de elementos tecnológicos y de confort para viajar:
- Ventanas de doble vidrio
- Ventanas XL en las puertas traseras
- Gran claraboya de 70 x 50 cm
- Mosquitera plisada en la puerta lateral
- Escalón eléctrico
- Panel solar de 200 W
- Toldo de 3,25 metros
- Luz de día DRL
- Antena DAB y preinstalación de radio DAB
- Mandos de radio en el volante
- Oscurecedores plisados en cabina
- Combi calefacción y calentador de agua Truma de 4000 W con kit de altitud incluido
En cuanto a los depósitos de agua, dispone de 90 litros para aguas limpias y 75 litros para aguas grises, mientras que la masa máxima remolcable alcanza los 2000 kg.