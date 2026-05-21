Esta nueva autocaravana con chasis Citroën está totalmente equipada: la camper cuenta con ducha, cocina y espacio para 4 personas.

La nueva autocaravana Benivan 100, de la marca española Benimar, se posiciona como una de las opciones más compactas y funcionales del mercado para quienes buscan viajar con comodidad sin renunciar a la maniobrabilidad. Con apenas 5,41 metros de largo, este modelo de la gama B100 UP combina equipamiento completo, tecnología de asistencia y espacios optimizados para hasta cuatro personas.

Montada sobre un chasis Citroën y diseñada para ofrecer una experiencia práctica tanto en carretera como en escapadas largas, esta camper destaca por incluir ducha, cocina equipada, calefacción, panel solar y un interior renovado. Además, su precio parte desde 51.990 euros en España.

Motor y prestaciones: cómo es el Citroën Euro 6 de 140 CV

La Benivan 100 incorpora un nuevo motor Citroën Euro 6 de 2,2 litros y 140 CV, asociado a una caja manual de seis velocidades. Este conjunto busca ofrecer un equilibrio entre consumo, potencia y confort de conducción. Entre las principales características mecánicas y de seguridad se destacan:

Chasis de 3500 kg

Distancia entre ejes de 3450 mm

Depósito de combustible de 90 litros

Neumáticos M+S All-Season

ABS + ESP

Traction Plus + Hill Descent Control

Regulador y limitador de velocidad

Aire acondicionado manual en cabina

Airbags para conductor y pasajero

Sensores de aparcamiento traseros

También suma retrovisores eléctricos y calefactados, elevalunas eléctricos y cierre centralizado con mando a distancia.

Esta nueva autocaravana con chasis Citroën está totalmente equipada: la camper cuenta con ducha, cocina y espacio para 4 personas. Ruben Ferrer Cherta

Diseño y equipamiento: una camper compacta pero muy completa

Interior renovado

La autocaravana estrena un nuevo diseño de mobiliario interior y la nueva tapicería TRIESTE. Además, incorpora una mesa con extensible y asientos delanteros reclinables, giratorios y regulables en altura con doble reposabrazos.

Espacio para viajar y dormir

4 plazas en circulación

4 plazas para comer

3 plazas para dormir

Cama trasera de 136/125 x 194 cm

Opción de cama pop-Up de 130 x 200 cm

Además, incluye sistema ISOFIX en el comedor.

Cocina equipada

Fregadero integrado

Cocina encastrada de dos fuegos

Frigorífico compresor de 84 litros ubicado en la entrada

Baño y ducha

Uno de los puntos fuertes del modelo es su cuarto de aseo modulable con ventana, acompañado por una ducha confortable pese a las dimensiones compactas del vehículo.

Dimensiones compactas

Largo: 541 cm

Ancho: 205 cm

Alto: 265 cm

Gracias a estas dimensiones, se presenta como una alternativa ágil para circular y estacionar.

Esta nueva autocaravana con chasis Citroën está totalmente equipada: la camper cuenta con ducha, cocina y espacio para 4 personas. Ruben Ferrer Cherta

Tecnología y confort: todo el equipamiento que incluye

La Benivan 100 incorpora una amplia lista de elementos tecnológicos y de confort para viajar:

Ventanas de doble vidrio

Ventanas XL en las puertas traseras

Gran claraboya de 70 x 50 cm

Mosquitera plisada en la puerta lateral

Escalón eléctrico

Panel solar de 200 W

Toldo de 3,25 metros

Luz de día DRL

Antena DAB y preinstalación de radio DAB

Mandos de radio en el volante

Oscurecedores plisados en cabina

Combi calefacción y calentador de agua Truma de 4000 W con kit de altitud incluido

En cuanto a los depósitos de agua, dispone de 90 litros para aguas limpias y 75 litros para aguas grises, mientras que la masa máxima remolcable alcanza los 2000 kg.