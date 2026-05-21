En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este jueves, 21 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 62,14 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,7% en comparación con el día pasado.

En los últimos días, el precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva al haber incrementado en comparación con el euro. Esta tendencia se mantiene debido a que -1 es positivo.

Esto sugiere una recuperación en el valor del Litecoin, lo que podría atraer más inversores y aumentar su demanda en el mercado.

La cotización de Litecoin muestra una evolución bajista: en la última semana retrocedió -7.32% y en el último año acumula -54.18%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa tanto a corto como a largo plazo, con pérdidas significativas para quienes han mantenido la criptomoneda durante el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin es del 30.69%, que es menor que la volatilidad anual del 53.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.