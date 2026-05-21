En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este jueves, 21 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,58 euros, cifra que refleja una variación del -0,54% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos cinco días. Esto sugiere un aumento continuo en su valor, impulsado por factores del mercado.

Este comportamiento indica un interés creciente en el Ripple, lo que podría estar relacionado con nuevas adopciones o expectativas en el mercado de criptomonedas.

En la última semana, la cotización de Ripple (XRP) retrocedió un 5.72% y en el último año acumula una caída del 55.71%, lo que evidencia una tendencia bajista marcada y una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la criptomoneda en ese periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 14.66%, que es menor que la volatilidad anual del 56.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.