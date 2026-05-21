Cambios en el carnet de conducir desde: la Dirección General de Tráfico endurece las renovaciones para quienes cumplan 65 años

La Dirección General de Tráfico (DGT) aplicará desde 2026 una modificación clave en la renovación del permiso de conducir que impactará especialmente en los conductores nacidos entre 1956 y 1961. La medida reduce el tiempo de vigencia de las licencias a partir de los 65 años y establece nuevas condiciones para quienes superen los 70.

La normativa busca reforzar los controles médicos y aumentar la seguridad vial sin imponer un límite máximo de edad para conducir. De esta manera, el organismo español mantendrá el criterio de evaluar las capacidades físicas, sensoriales y cognitivas de cada conductor antes de decidir la renovación del carnet.

A partir de los 65 años, los permisos de las categorías AM, A1, A2, A y B pasarán a renovarse cada cinco años, en lugar del plazo habitual de diez. En el caso de los permisos profesionales para camiones y autobuses, la vigencia será todavía menor y quedará fijada en tres años.

La decisión afectará de manera directa a quienes nacieron en 1961 y cumplan 65 años durante 2026, ya que deberán iniciar el nuevo esquema de renovaciones periódicas.

Según la DGT, el objetivo consiste en detectar posibles limitaciones vinculadas a la visión, los reflejos, la coordinación o el estado cognitivo antes de autorizar la continuidad al volante.

¿Qué beneficios tendrán los mayores de 70 años?

La nueva regulación también incorpora ventajas económicas para los conductores de mayor edad. Desde los 70 años, la renovación del permiso quedará exenta del pago de tasas administrativas, aunque continuará siendo obligatorio realizar y abonar el reconocimiento médico correspondiente.

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Esto implica que los ciudadanos nacidos en 1956 que deban renovar el carnet durante 2026 no tendrán que pagar la tasa de Tráfico. El examen psicotécnico, sin embargo, seguirá siendo obligatorio y deberá realizarse en centros autorizados por la DGT.

Además, las personas mayores de 70 años podrán completar el trámite sin necesidad de solicitar cita previa, una medida que apunta a simplificar el procedimiento administrativo y agilizar las renovaciones.

¿La edad puede impedir seguir conduciendo?

La DGT y el Real Automóvil Club de España remarcan que en España no existe una edad máxima para conducir. El criterio principal continuará siendo la aptitud física y mental del conductor, independientemente de la fecha de nacimiento.

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Solo perderán la posibilidad de renovar el permiso quienes no superen los controles médicos obligatorios o presenten limitaciones incompatibles con una conducción segura.

También podrán quedar inhabilitados aquellos conductores que tengan una retirada del carnet por resolución judicial o administrativa.

Los Centros de Reconocimiento de Conductores serán los encargados de evaluar cada caso mediante pruebas psicotécnicas que analizan visión, audición, reflejos, coordinación y capacidades cognitivas. Mientras esas condiciones resulten aptas, el permiso podrá renovarse sin restricciones de edad.