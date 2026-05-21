En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este jueves, 21 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 438,13 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,28% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha permanecido estable. La tendencia se considera positiva debido al dato 1, que indica un aumento.

Esto sugiere que el interés por el Bitcoin Cash podría estar en ascenso, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos ante el mercado.

La cotización de Bitcoin Cash muestra una evolución bajista, con un cambio semanal de -11.92% y una variación anual de -37.23%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa para los inversores en ambos periodos; estos descensos reflejan presión vendedora persistente y un desempeño inferior, reforzando la percepción de riesgo y volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash ha sido del 47.14%, lo que es menor al 52.57% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 430,8 euros.