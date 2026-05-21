En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este jueves, 21 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.466,88 euros, cifra que refleja una variación del -0,08% en comparación con el día de ayer.

En los últimos días, el precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que, a pesar del estancamiento del euro, el Ethereum está experimentando un crecimiento continuo en su valor.

La cotización de Ethereum ha mostrado un desempeño desfavorable: en la última semana registra un cambio de -4.86%, señal de debilidad a corto plazo y en el último año acumula una variación de -52.76%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa pronunciada para los tenedores durante ese periodo, evidenciando alta volatilidad y riesgo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad de Ethereum en la última semana es del 27.18%, lo cual es significativamente menor que su volatilidad anual del 58.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.