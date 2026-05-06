La Conferencia Sectorial de Igualdad aprobó este miércoles la distribución territorial de 142,5 millones de euros para el desarrollo del Plan Corresponsables en 2026. El acuerdo, alcanzado entre el Ministerio de Igualdad, las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tiene como objetivo facilitar la conciliación de las familias con hijos e hijas de hasta 16 años y promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la gestión de los cuidados. La ministra Ana Redondo informó del acuerdo a través de un comunicado en el que destacó los ejes centrales del plan para este ejercicio. Entre las líneas de acción financiables a través del plan figuran los servicios de cuidados profesionalizados para facilitar la conciliación familiar, el fomento del empleo en el sector de los cuidados y la sensibilización en materia de corresponsabilidad e igualdad. También se incluyen la formación para impulsar modelos de masculinidades igualitarias y corresponsables, estudios técnicos sobre esta materia y el seguimiento y evaluación del propio plan. El Ministerio subrayó que uno de los objetivos es “impulsar el cambio social y cultural hacia modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias”, en línea con la estrategia de igualdad de género del Ejecutivo. El criterio de distribución territorial tiene en cuenta varios factores: la población de hasta 16 años, la insularidad, ser ciudad fronteriza, la superficie, la dispersión de población y si se trata de una gran urbe. El modelo de cofinanciación se mantiene igual que en la convocatoria anterior: el Estado aporta el 75% del total, es decir, los 142,5 millones, mientras que las comunidades autónomas contribuyen con el 25% restante, otros 47,5 millones, lo que eleva la inversión total del plan a 190 millones de euros. Entre las mejoras acordadas fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio y las comunidades autónomas destaca que no será necesaria la acreditación de renta en municipios rurales cuando haya plazas disponibles en las actividades financiadas por el plan, una medida que facilita el acceso a familias en entornos con menor densidad de servicios. El plan también incorpora el refuerzo de la igualdad de género como eje transversal y la inclusión de todas las titulaciones y acreditaciones que tengan relación con el cuidado de personas menores y el ocio y tiempo libre, ampliando así el perfil de profesionales que pueden acceder a los contratos financiados. Se mantiene en 2026 el uso del Hub Corresponsables, la herramienta digital de medición de impacto del plan que permite evaluar los resultados de las actuaciones financiadas en cada territorio. También se conservan las medidas de control y trazabilidad de los fondos públicos introducidas en la convocatoria anterior, con el objetivo de garantizar que el dinero llega a las familias y a los profesionales del sector para los que está destinado.