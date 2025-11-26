La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han propuesto este martes un incremento para el salario mínimo profesional (SMI) del 7,5% en 2026. El monto aumentaría hasta los 1.273 euros brutos al mes en 14 pagas, y debería estar sujeto a la tributación correspondiente de IRPF.

En una rueda de prensa conjunta, el secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, ha señalado que el 60 % del salario medio neto de 2026 asciende a 1.216 euros al mes, 17.024 euros al año, lo que supondría un alza del 2,7 % frente a los 1.184 euros vigentes si siguiera exento de IRPF como hasta ahora.

El vicesecretario general de la UGT, Fernando Luján, ha apuntado que hasta ahora “Hemos sido moderados en nuestro planteamiento”. Pacheco, quien señaló la propuesta con la cantidad sujeta a tributación del IRPF. Esperan que el SMI de 2026 sea de 1.273 euros brutos al mes, 17.822 al año, cifras que ambos sindicatos plantearán al Gobierno cuando abra la mesa para abordar el tema.

La posición de la UGT para el acuerdo: “Hemos sido moderados en nuestro planteamiento”. (Fuente: archivo) Fuente: EFE Borja Sánchez-Trillo

Las propuestas salariales para 2026

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido al comité de expertos dos propuestas para la subida del SMI de 2026, una manteniendo la exención de tributar y otra considerando la fiscalidad que se le aplicaría.

El año pasado, con la subida del 4,4 % que situó el SMI en los 1.184 brutos euros mensuales el Ministerio de Hacienda abogó por que comenzara a tributar, algo a lo que se opuso Trabajo y que se saldó con una solución temporal en forma de exención para este ejercicio.

Una vez los expertos trasladen sus propuestas, el Ministerio de Trabajo abordará el incremento con patronal y sindicatos. Junto a sus propuestas de incrementos, los sindicatos han señalado que exigirán un cambio legal para que el alza del SMI no se pueda absorber en pluses y complementos.

“Es una condición ‘sine qua non’ (...) o se modifica o no habrá acuerdo con los sindicatos”, ha exigido Pacheco, que considera que cualquier subida sin arreglar ese punto “será un tiro en el pie”, ya que las empresas pueden evitar por esa vía un incremento real del salario mínimo en las nóminas. El Gobierno, ha recordado Luján, selló un acuerdo para reordenar esta situación que debe cumplir.

La posición de Yolanda Díaz con respecto a la exigencia de aumentos en el SMI.(Fuente: EFE) Fuente: EFE Borja Sanchez-Trillo

Las dificultades en el acuerdo sin el aumento de salarios

Luján ha explicado que para articular estos cambios en los pluses y complementos es necesaria una norma con un trámite más extenso que el real decreto con la mera subida del SMI, por lo que deberán ver si se articula en el mismo decreto o en dos distintos teniendo en cuenta los plazos.

Lo que sí tienen claro ambos sindicatos es que ese tema debe quedar solucionado si el Gobierno quiere un acuerdo sobre el salario mínimo. También defienden que el incremento del salario mínimo debe ir acompañado ya de tributación, algo que no mantenían de forma tan clara hasta ahora.

“Queremos unos incrementos mayores para tener salarios que permitan vivir y contribuir”, ha sentenciado Luján.

