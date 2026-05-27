El ajuste automático ha llegado y favorece a más de 1,8 millones de individuos.

Colpensiones ha confirmado que más de 1,8 millones de pensionados recibirán un reajuste en su mesada durante 2026, que se aplicará de manera automática desde la nómina de enero. Este ajuste es consecuencia directa del aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional y no demandará ninguna gestión adicional por parte de los beneficiarios.

El ajuste del 23,7% se posiciona como uno de los más elevados en los últimos años, superando el 12% establecido en 2024 y el 9,5% correspondiente a 2025. Para millones de adultos mayores que dependen de esta mesada como su única fuente de ingresos, el impacto es inmediato y significativo.

¿Quiénes son los jubilados con el mayor aumento en años?

En términos absolutos, el incremento se traduce en $327.405 mensuales adicionales para quienes recibían la mesada mínima en 2025. Este reajuste se aplica a todas las modalidades de pensión: vejez, invalidez y sobrevivencia. Asimismo, las mesadas adicionales -mesada 13 y mesada 14- también se ajustan con el mismo incremento aplicado durante el año.

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón, manifestó que las pensiones que equivalen a un salario mínimo mensual experimentarán un incremento en 2026, de acuerdo al porcentaje que el Gobierno establezca para el salario mínimo, estableciéndose así en $1.750.905 y garantizando que ninguna pensión se encuentre por debajo de este monto.

Colpensiones confirma reajuste del 23.7% en mesadas de más de 1.8 millones de pensionados. (Fuente: Representación creada con IA)

¿Qué jubilados reciben el mayor aumento este mes?

En Colpensiones, el 60,8% de las prestaciones se ajusta conforme al salario mínimo, mientras que el 39,2% restante se incrementa conforme al IPC. Las mesadas que superen un salario mínimo se reajustan según la variación del Índice de Precios al Consumidor certificado del año previo, siendo para 2026 del 5,1%.

La legislación asegura que aquellas mesadas que, al aplicarse el IPC, queden por debajo del salario mínimo vigente, sean ajustadas automáticamente hasta equipararse a dicho monto. Colpensiones indico que un pensionado que, en 2025, percibía $2.000.000 pasará a recibir $2.102.000 en 2026, mientras que quien devengaba $2.500.000 verá su mesada aumentar a $2.627.500.

No obstante, el porcentaje de ajuste dependerá del valor de la mesada que cada pensionado recibe en la actualidad.