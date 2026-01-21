Adiós billetes de 200, 100, 50, 20 y 10: estos son los ejemplares que dejarán de circular en febrero.

Poco a poco la utilización del dinero en efectivo es relegada por las billeteras virtuales. Sin embargo, son muchas las personas que todavía prefieren hacer intercambios con esta modalidad y y por eso deben saber cómo funciona el sistema de cambio de billetes deteriorados, ya que la entidad revisa y reemplaza los billetes en mal estado.

El Banco de España explica que todos los billetes en mal estado, independientemente de su denominación, pueden ser reemplazados por nuevos ejemplares si se presentan en ciertos estados.

Los billetes deteriorados podrán ser intercambiados de manera gratuita en sitios habilitados por la entidad, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos. Eso sí: más de la mitad del billete debe estar presente o se debe demostrar buena fe cuando falte más de la mitad del mismo.

¿Qué billetes y monedas saldrán de circulación?

El BDE explica que determinados sistemas de transporte y almacenamiento de dinero utilizan dispositivos de seguridad con tintas o sustancias adhesivas que “provocan deterioro e inutilizan los billetes" al activarse en caso de robo.

Dicho dispositivo podría activarse en casos de intento de robo o " mala operación por parte de los profesionales responsables del transporte y almacenamiento de billetes “, subraya el Banco de España.

Por esa razón, han recomendado mantener las siguientes precauciones:

Rechazar billetes descoloridos , ya que podrían haber sido lavados para eliminar las manchas de tinta.

, ya que podrían haber sido lavados para eliminar las manchas de tinta. No aceptar billetes escritos o alterados .

. En caso de tener alguna de estas piezas, entregar al banco el billete manchado para que sea retirado de circulación. Recordatorio: el billete debe tener más de la mitad de su superficie original o demostrar que la parte faltante fue destruida para que el Banco de España lo cambie.

Un dato a tener en cuenta es que, si el banco demuestra que la mancha procede de un dispositivo antirrobo, el ciudadano podría no tener derecho a canjearla, ya que las entidades solo pueden reintegrar el dinero de la pieza “solo si lo solicita el propietario víctima de la actividad ilícita”.

¿Cómo cambiar los billetes que saldrán de circulación?

Con el fin de que solamente circulen los billetes que cumplan con ciertos estándares de calidad y seguridad, el Banco de España detalló las condiciones para que los ejemplares dañados por el paso del tiempo, siniestros o algún percance específico sean aptos para el cambio.

Los billetes dañados, manchados o rotos pueden ser retirados de la circulación y reemplazados por nuevos ejemplares.

De este modo, si la entidad bancaria detecta daños como manchas, roturas, decoloración o marcas que puedan dificultar el uso de estos objetos de cambio en máquinas o en transacciones habituales, los ciudadanos podrán solicitar el reemplazo.

Sin embargo, existe un proceso específico que se debe respetar y que, de resultar exitoso, habilitará finalmente el cambio de los billetes. A saber:

Comprobar el estado del billete : los daños deben estar a la vista, pero no deben ser intencionales.

: los daños deben estar a la vista, pero no deben ser intencionales. Dirigirse a una entidad bancaria para que sea evaluado

Recibir el o los nuevos billetes

El canje de billetes se realiza en entidades habilitadas y está sujeto a una evaluación del estado del dinero.

Este proceso es gratuito y se podrá realizar en la sede central del Banco de España ubicada en Madrid, como también en las diferentes sucursales que hay dispersas en todo el territorio nacional, en bancos autorizados que actúen como intermediarios.

¿Qué pasa con los billetes dañados por dispositivos antirrobo o en situación de atraco?

Una duda que se generó a partir de esta medida es qué ocurre con aquellos billetes que se dañaron por dispositivos antirrobos: en este sentido, si el Banco de España evaluará el caso según criterios de buena fe y evidencia, y podrá decidir si procede al canje o si retiene el billete.

En cambio, puede ocurrir que el daño provenga de una situación de atraco, lo cual se debe justificar presentando una fotocopia de la denuncia correspondiente para que se verifique en la sucursal. Si esto se comprueba, el trámite será gratuito.