En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este domingo, 14 de junio de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 74.218,86 euros. El valor de apertura refleja una variación del 31,907302 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha mostrado un comportamiento variable en los últimos días, con 1 positivo que indica un aumento. La reciente alza sugiere un posible fortalecimiento del Bitcoin frente al euro en el corto plazo.

Bitcoin mostró un repunte semanal de 4.43%, pero en el último año su cotización cayó -48.79%, reflejando una evolución general negativa y una rentabilidad desfavorable para posiciones mantenidas a largo plazo, pese al reciente impulso.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

En la última semana, la volatilidad económica de Bitcoin fue del 26.74%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 35.67%, lo que sugiere que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 70.749,8 euros.