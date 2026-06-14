Este domingo, 14 de junio de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 74.218,86 euros. El valor de apertura refleja una variación del 31,907302 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.
La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha mostrado un comportamiento variable en los últimos días, con 1 positivo que indica un aumento. La reciente alza sugiere un posible fortalecimiento del Bitcoin frente al euro en el corto plazo.
Bitcoin mostró un repunte semanal de 4.43%, pero en el último año su cotización cayó -48.79%, reflejando una evolución general negativa y una rentabilidad desfavorable para posiciones mantenidas a largo plazo, pese al reciente impulso.
¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?
En la última semana, la volatilidad económica de Bitcoin fue del 26.74%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 35.67%, lo que sugiere que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año.
Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 70.749,8 euros.