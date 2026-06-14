En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este domingo, 14 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,32 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,5% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Si la tendencia sigue en crecimiento, podría indicar un fortalecimiento del Ripple frente al euro.

Ripple registró en la última semana un cambio positivo del 0.45%, indicando un desempeño moderado a corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización cayó un -62.21%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa en el periodo anual y subraya la elevada volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple, con un 38.27%, es menor que la volatilidad anual del 55.87%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,3 euros.