Récord de visitantes e inversión hotelera en 2025: el sector alcanzó los 4275 millones de euros. (Fuente: Archivo).

Si bien España no consiguió en 2025 el objetivo de alcanzar los 100 millones de turistas extranjeros, los 97 millones con los que cerró el ejercicio pasado marcaron un nuevo máximo histórico, ya que indica un crecimiento anual del 3,5%, según los datos aportados por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Con todo, el ministro destacó que las cifras de gasto turístico crecieron el doble que las llegadas (un 6,8%) hasta alcanzar también un máximo histórico de 135.000 millones de euros.

“Los resultados de 2025 demuestran que en los seis años que transcurrieron desde 2019 están empezando a pasar las cosas que queremos que pasen y por las que invertimos en políticas públicas. Estamos en un crecimiento sereno, con el ritmo que queremos, en el que priman los elementos cualitativos, como la desestacionalización o el mayor crecimiento de las llegadas de mercados de largo radio, como América, frente a los cuantitativos”, valoró Hereu.

Por su parte, de acuerdo a los números publicados por Exceltur, la asociación formada por 32 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turística y de los subsectores del transporte, los ingresos de las empresas turísticas crecieron un 4% en 2025 y los beneficios lo hicieron un 5,6%.

La asociación dijo, además, que la demanda nacional se estancó, cayendo los ingresos un 0,4%, si bien crecen los viajes internacionales: un 4,7% y las pernoctaciones subieron un 2% en relación a 2024.

Precisamente el aumento de los alojamientos estuvo acompañado por un fuerte volumen de inversión hotelera de 4275 millones de euros y 194 transacciones incluyendo hoteles existentes, inmuebles para su reconversión a uso hotelero y suelos para nuevos desarrollos, según los números del Informe de Inversión Hotelera en España 2025, elaborado por Colliers, estudio al que tuvo acceso El Cronista España.

La consultora inmobiliaria global al desgranar los datos sostuvo que la inversión se concentró en hoteles existentes, con 159 transacciones que suman un total de 21.767 habitaciones, por un volumen agregado de 3986 millones de euros, esto es un incremento del 30% frente a los 3064 millones registrados en 2024.

Asimismo, las reconversiones a uso hotelero mantuvieron un papel relevante, con un volumen cercano a los 160 millones de euros en 19 transacciones y adicionalmente se cerraron 16 operaciones de suelo para desarrollos hoteleros por un total de 130 millones.

En concreto, en los últimos cinco años, el mercado hotelero en España recibió más de 18.000 millones de euros, superando de forma recurrente los 3000 millones anuales. Así, 2025 se posicionó como el segundo mejor registro histórico, “ sobrepasando la barrera de los 4000 millones , como ya ocurriera en 2018 y 2023 ”.

2025 cerró con récord de visitantes e inversión hotelera, que alcanzó los 4275 millones de euros. (Fuente: Freepik).

¿Quiénes fueron los grandes jugadores?

Sin duda los inversores, ya que fueron los responsables del 72% de las operaciones del año. Por segundo ejercicio consecutivo, el inversor doméstico se proclamó líder absoluto, concentrando el 63% de la inversión total de 2025, equivalente a 2673 millones de euros.

Dentro de los inversores nacionales destacan las cadenas hoteleras como claros protagonistas, que firmaron 42 operaciones por valor de 1384 millones de euros y cosechado su mejor registro histórico. El resto de los inversores privados mantuvieron su protagonismo con 67 operaciones representativas del 48% del volumen total nacional.

Entre los inversores internacionales, que explicaron el 37% del volumen total con 1602 millones de euros, destaca, de acuerdo a Colliers, el liderazgo de fondos franceses, con 345 millones destinados a la adquisición de activos hoteleros en España.

Un dato que la consultora subrayó es la recuperación del segmento vacacional, que concentró el 55% de la inversión hotelera total, con 2336 millones de euros. Sin embargo, el segmento urbano registró un mayor número de transacciones, con 112 activos frente a los 82 del vacacional.

“ El impulso definitivo del segmento vacacional fue el mayor ticket medio de las operaciones, fuertemente influenciado por la venta del Resort Mare Nostrum por 430 millones de euros ”, afirmó Colliers, y añadió que “esta transacción fue la mayor operación de la historia en España para un activo individual”.

2025 cerró con récord de visitantes e inversión hotelera, que alcanzó los 4275 millones de euros. (foto: Pexels).

Canarias lidera las inversiones

Por tercer año consecutivo, las Islas Canarias volvieron a protagonizar la inversión hotelera con 17 transacciones por valor de 1039 millones de euros y alcanza una cuota del 24% del volumen total. En tanto, el archipiélago balear con en número similar de transacciones, 18 en total, pero con un volumen de 464 millones, estuvo influenciado por la ausencia de operaciones de cartera en las islas mediterráneas.

En el segmento urbano, Barcelona lideró con 20 operaciones por valor de 712 millones de euros, esto es, el 17% del volumen total invertido y anotó el segundo mejor registro de la historia. Madrid, sin embargo, tuvo un papel menos destacado, con 376 millones en 24 operaciones, reduciendo su representatividad hasta el 9%, “ lo cual se debe fundamentalmente a la escasez de activos de gran volumen en venta y no a una falta de interés inversor ”.

Por último, 2025 evidenció un creciente interés por zonas más secundarias, que acumularon el 32% de la inversión total. En el mapa nacional destacaron especialmente la provincia de Cádiz con 234 millones de euros, seguida por Valencia (174 millones) y Sevilla que anotó 164 millones.

Perspectivas para este año

Para la consultora, “los inversores patrimonialistas nacionales, tanto grupos hoteleros como family offices, previsiblemente mantendrán un papel activo, apoyados en su competitividad en pricing y en una visión estratégica de largo plazo".

Asimismo, siguió, “cabe esperar una mayor participación de inversores institucionales y fondos soberanos e incluso inversores minoristas a través de vehículos específicos, atraídos por la estabilidad, profundidad y potencial de crecimiento del mercado hotelero español”, afirmó.

En lo que respecta al sector en su conjunto, Exceltur prevé un crecimiento del turismo del 2,4% contra 2025, por encima de la previsión del PIB del Banco de España, que es del 2,2%. La contribución del turismo al PIB es del 13%.

Por su parte, Hereu se mostró confiado en que España alcance los 100 millones de turistas este año. Y subrayó el impacto laboral de este segmento de la economía que, de según el ministro, “ nunca hubo 2,75 millones de personas afiliadas a las actividades vinculadas al turismo ”.

Así las cosas, Renta 4 afirmó que se mantiene la buena evolución del turismo en España, con un crecimiento que se estabiliza y que vuelve a crecer por encima de la previsión de crecimiento del PIB. “Destacamos la mejor evolución del turismo extranjero frente al nacional y que el principal riesgo para el turismo sigue siendo la inestabilidad geopolítica”.

RIU cerró 2025 con ingresos récord

La cadena hotelera mallorquín presentó esta mañana sus números con ingresos brutos de 4188 millones de euros, lo que supone un 2,9% más que en 2024. Este crecimiento, explicó la empresa, es inferior al aumento previsto de aproximadamente del 5% en facturación. ¿Los motivos? La fortaleza del dólar frente al euro, ya que los ingresos son mucho en dólar por el volumen de operación en América.

El otro factor que jugó en contra fue el huracán Melissa que arrasó Jamaica en octubre y obligó a la hotelera a cerrar los siete hoteles de la isla causando un gran impacto en la facturación, por la importancia del destino para la empresa.

La buena noticia llegó con la meta alcanzada de los 100 hoteles en 23 países. Riu sumó 54.412 habitaciones y hospedó a 6,8 millones de clientes que fueron atendidos por 38.955 empleados. La ocupación media global llegó al 88%, “lo que se acerca al lleno técnico”, y la tarifa media aumentó poco más de un 2%.