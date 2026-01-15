A primera hora de la tarde, no sólo Repsol pierde todo lo ganado en los últimos días en el Ibex 35, sino que empuja el selectivo español a la baja, siendo el único índice europeo que retrocede tras el relajamiento de la situación geopolítica mundial, por las dudas que hay en el mercado de un posible ataque de Estados Unidos a Irán.

Mientras el cierre de la jornada bursátil de ayer mostró un incremento del 3,24%, en la sesión de hoy, y a falta de 40 minutos para el cierre, la petrolera española cae un 6,07%, retroceso que en los últimos cinco días – contando la sesión de hoy – alcanza al 3,51%, y si se toma el comportamiento de la acción desde comienzos de año, la desvalorización de los títulos de Repsol anotan un descenso de 0,88% puntos porcentuales.

Nubarrones que se hacen más oscuros aún si recordamos que al cierre de ayer las acciones de la energética fueron las quintas más revalorizadas de todo el selectivo español en el inicio de 2026, con un resultado positivo del 8,5% en los primeros 15 días de 2026.

Las causas del derrumbe de los títulos de la multinacional española son múltiples. Por una parte, después de publicar el miércoles, tras el cierre de la sesión bursátil, las cifras de producción y márgenes (trading statement) del cuarto trimestre, la caída del precio del petróleo Brent, que cede hasta un 3,5%, acrecentó el mal humor con el que los inversores recibieron el informe de la actividad de Repsol.

Pero hay más. La empresa, que tiene como CEO a Josu Jon Imaz, pone en juego 200 millones de dólares en la Venezuela que gobierna la dupla Donald Trump y Delcy Rodríguez. En este punto, hay que tener en cuenta que Repsol concentra en el país sudamericano el 15% de sus reservas y el 12% de su producción mundial, lo que la convierte en la petrolera con mayor exposición y riesgo en este escenario.

En lo que respecta a los números, la empresa publicó el trading statement correspondiente al cuarto trimestre de 2025, reportando una producción de 544.000 barriles diarios, lo que implica un descenso del 1,8% interanual y que supone una producción de 548.000 barriles diarios en el conjunto del ejercicio pasado, número que se traduce en una caída del 4% en relación al año anterior.

De hecho, la mejora de la producción de Reino Unido y Libia se vio compensada por una menor producción en Eagle Ford y Trinidad y Tobago, por mantenimiento y el declino natural, más las

desinversiones en Colombia en el cuarto trimestre de 2024 e indonesia en segundo trimestre de 2025.

Margenes de refino

Las buenas noticias llegaron de la mano de los márgenes de refino, ya que estos alcanzan los 11,1 dólares por barril, esto es un incremento del 131,3% interanual, marcando máximos desde primer trimestre de 2024 y promediando 7,9 dólares por barril en 2025, lo que supone una subida del 20% interanual, reflejando el relevante impacto sobre la oferta de los ataques ucranianos sobre las refinerías rusas, las paradas de mantenimiento estacionales a nivel global y los retrasos en grandes proyectos como Dangote (Nigeria) y Olmeca/Dos Bocas (México).

Además, tanto la utilización de la capacidad de destilación como de conversión se mantienen prácticamente constantes en la comparativa con los primeros nueves meses de 2024, esto es un descenso del 6% interanual y del 4,6% interanual respectivamente.

En tanto, el margen químico crece 51% interanual en el último trimestre del ejercicio pasado, aunque cae un10% contra el tercer trimestre de 2025 y otro 20% interanual en el conjunto del año.

Otro tema, y no menor, tiene que ver con el tipo de cambio: el dólar se deprecia 8,4% interanual en el cuarto trimestre de 2025 hasta 1,16 cerrando el año a un cambio medio de 1,13 dólares por euros, lo que muestra una brecha negativa del 4,6% interanual. Así, y de acuerdo a Renta 4, en este caso, una apreciación del 1% del tipo de cambio tiene un impacto positivo de 35 millones de euros en EBIT y un incremento de 52 millones en cash flow.

Tras recordar que los resultados anuales se publicarán el 18 de febrero antes de la apertura del mercado, Renta 4 dice que pese a los elevados márgenes de refino y Henry Hub, la debilidad del brent y del dólar “resulte en un resultado operativo y ajustado prácticamente plano en comparación con el cuarto trimestre de 2024 y entre un 10% y 15% menos interanual respectivamente en el acumulado del año.

Lo cierto es que con estos resultados, el banco de inversión español espera unos resultados del último trimestre de 2025 por debajo de las estimaciones del consenso de Factset tanto en EBIT como en resultado ajustado, “que lógicamente debería provocar ligeras revisiones a la baja en las estimaciones anuales, por lo que esperamos impacto negativo en cotización”.

Los datos del trimestre tampoco gustaron a los analistas de Barclays, quienes anticiparon a última hora de ayer un posible revés bursátil a Repsol. La entidad inglesa previó una reacción negativa del precio de las acciones ante el informe de actividad de Repsol. Barclays dio un paso más y rebajó su estimación de beneficio operativo ajustado para el cuarto trimestre un 12%, hasta aproximadamente 1.100 millones de dólares, “para reflejar un rendimiento inferior al esperado en upstream”.

Morir de éxito

El fuerte incremento de los títulos de Repsol hasta hoy hizo que los analistas de Royal Bank of Canada (RBC) revisen a la baja su recomendación sobre la petrolera.

En concreto, la sociedad canadiense cambió su perspectiva sobre Repsol adoptando una postura negativa: reduce recomendación desde ‘en línea con el sector’ a ‘infraponderar’ la inversión.

Así las cosas, RBC fijó el precio objetivo de los títulos de Repsol en 16 euros, a poco de terminar la sesión, el papel de la petrolera se comercializa a 15,73 euros.

Por su parte, el consenso del mercado fija una valoración a Repsol inferior al valor con el que partía en la sesión de hoy. De acuerdo con los datos recopilados por LSEG, el conjunto de los analistas que cubre Repsol baraja un precio objetivo medio de 16,63 euros por acción, sin margen de subida respecto a los 16,75 con los que cerró ayer miércoles.

Morgan Stanley reflejó una expectativa mixta que le llevó a reducir ligeramente las cifras esperadas en el trimestre. Por su parte, otra entidad estadounidense, Citi, resaltó la mejora del negocio del refino, lo que no le imposibilitó poner el énfasis en un negocio upstream más débil.

Los analistas marcaron el rojo el próximo 10 de marzo, día en que Repsol presentará la actualización de su plan estratégico para los próximos años, con la atención puesta en el nuevo escenario abierto en Venezuela y la posibilidad de incrementar las inversiones en el país, el evento de liquidez esperado para este año y la posibilidad de incrementar la política de retribución al accionista en los próximos años, “una vez finalice el importante esfuerzo inversor realizado en 2024 y 2025 y aún pendiente en 2026 y 2027”, avisa Renta 4.