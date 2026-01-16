Indra vuela. Esta mañana anunció uno de los mayores contratos de su historia. La empresa que preside Ángel Escribano cerró un acuerdo con Transport for London (tFL) para operar el sistema de sistemas de venta y control de accesos (ticketing) de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana, así como su mantenimiento y evolución hasta 2034, por un importe de 524 millones de libras esterlinas (605 millones de euros), ampliable a más de 845 millones de libras, esto es 975 millones de euros. El contrato contempla posibles extensiones y opciones hasta 2039.

Indra comenzó el año como terminó 2025: sin rivales en el Ibex 35. El selectivo español respondió a la noticia con una subida de la acción del 6,06%, que con el correr de la sesión fue corrigiendo hasta el 3,63%. Así, desde comienzos de año, los títulos de Indra suben, hasta primera hora de la tarde, un 23.51%, incremento que se suma al rallly del 185% con el que cerró el ejercicio pasado.

Se trata de un acuerdo con Transport for London (tFL) para operar el ticketing de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana. Shutterstock

Pero con una salvedad. En esta ocasión, el fuerte impulso de la cotización no obedeció a noticias que tienen que ver con la defensa, sino a su área tecnológica. Hecho que hizo notar Javier Cabrera, analista de XTB, quien destacó que el contrato con TfL es un espaldarazo para el resto de líneas de negocio de Indra porque “viene de la firma de un contrato para administrar el metro de Londres”.

Lo cierto es que Indra se convierte así en socio estratégico y tecnológico de TfL que presta servicio de una de las redes de transporte público más extensas y complejas del planeta, con más de 8,6 millones de desplazamientos diarios y más de 3.600 millones de viajes al año.

La empresa explicó que tras un proceso de transición de casi dos años, Indra será el proveedor único del sistema de ticketing de una red que cubre más de 8.500 autobuses, cerca de 400 estaciones de metro y otras casi 300 correspondientes al Overground, DLR, Elizabeth Line y servicios de tren suburbano, así como 4000 puntos de venta de tarjetas Oyster, siete centros de atención al cliente y 24 puntos de embarque de ferry.

Si bien la firma del contrato será en el corto plazo, Indra tuvo que dejar pasar tres meses desde que ganó el concurso en octubre pasado para descorchar la botella de champán, ya que la rúbrica del acuerdo debió esperar al estar pendiente la resolución de un recurso que el gigante estadounidense Cubic Transportation Systems, ganador del anterior concurso en 2014, presentó ante los tribunales al considerar injusto el proceso de licitación.

Según Expansión, esta reclamación supuso la suspensión automática del acuerdo, que el tribunal decidió levantar tras considerar que este contrato es crítico para la continuidad y modernización del transporte londinense, dado que afecta a millones de usuarios diarios. Según las estimaciones de la Justicia, el impacto de mantener la suspensión hubiera retrasado el proyecto entre 18 y 24 meses.

Refuerza su posición en el Reino Unido

En un comunicado, Indra subraya que con este proyecto se ve fortalecida su apuesta por Reino Unido como mercado estratégico y avanza en el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Leading the Future de crecer en este mercado, así como en Irlanda y Norteamérica.

En este punto vale destacar que la multinacional española está presente en las Islas desde hace veinte años, periodo en que se convierton en un mercado clave para la compañía, donde actualmente cuenta con un equipo de más de 200 profesionales locales y oficinas en Whiteley (Southampton), Peterborough y Londres, y en el que prevé superar los 1.000 empleados en los próximos años.

Por otra parte, es socio tecnológico de NATS, el proveedor de navegación aérea del país que, entre otros proyectos, implantó su tecnología de gestión en los túneles de Londres y en el túnel de Silvertown y suministró uno de sus radares Lanza a la Royal Air Force.

También recuerda que con más de 2.500 proyectos desplegados en 50 países y más de 100 ciudades de todo el mundo, refuerza su posición en el negocio de Mobility y se sitúa como una de las compañías de referencia global en soluciones innovadoraspara el transporte y la movilidad.

Principales referencias internacionales

El proyecto de Londres consolida a Indra en sistemas de gestión para el transporte público. La empresa se sitúa en el “top tres” de los líderes mundiales tras conseguir en los últimos años algunas de las principales referencias internacionales, como la gestión del ticketing de todo el transporte público de Irlanda o de la nueva red de transporte público de Riad, en Arabia Saudí; así como la T-Mobilitat en Cataluña, la renovación del sistema de ticketing de MetroLink en San Luis (Estados Unidos), junto con las máquinas de venta y control de acceso de última generación desplegadas en Metro de Madrid.