La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

En la apertura de mercados de este miércoles, 19 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 20,23 euros y registran un volumen de 149304 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,05% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Iberdrola alternó cinco subidas y cinco bajadas; tras un inicio alcista, siguieron dos caídas, dos repuntes, tres descensos y dos avances finales, con balance neutro y sin tendencia clara.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Iberdrola se situó en 9.40%, lo que es considerablemente menor que su volatilidad anual de 14.77%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año, reflejando menos variaciones en comparación con los últimos 12 meses.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de descontar todos los gastos, se sitúa en 5.61B, que corresponde al fondo de inversión disponible de la empresa.

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La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y produce principalmente energía renovable (eólica, solar e hidroeléctrica), además de otras tecnologías complementarias.

Su negocio se organiza en Redes (transmisión y distribución), Renovables y Generación y Clientes. Es una de las mayores utilities del mundo, cotiza en el Ibex 35 y opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México, con fuerte enfoque en redes inteligentes y descarbonización.