En la apertura de mercados de este miércoles, 19 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 12,35 euros y registran un volumen de 1140506 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,84% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la acción de Banco Santander mostró una tendencia bajista, con siete caídas y tres repuntes breves, predominio vendedor y cierre en mínimos del periodo.

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Banco Santander se ha situado en 13.72%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 29.86%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con el año completo, sugiriendo una menor variación en sus precios recientes en contraste con una tendencia más inestable a lo largo del año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,91 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras restar todos sus gastos, la ganancia final de la empresa asciende a 12.57B, que se traduce en un fondo de inversión.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero internacional con domicilio social en Santander y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca y los servicios financieros, “produce” productos como cuentas, créditos, hipotecas, ahorro, inversión, seguros y pagos para particulares y empresas.

Su negocio se organiza en banca minorista y comercial, banca de inversión (Santander CIB) y financiación al consumo (Digital Consumer Bank), con presencia destacada en Europa y América. Fundado en 1857, cotiza en la Bolsa de Madrid (ticker: SAN) y forma parte del IBEX 35; su presidenta es Ana Botín.