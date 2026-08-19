El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) analiza solicitar que se decrete la esencialidad en la operativa de Ancap, en el marco del conflicto que mantiene la Federación de Funcionarios de Ancap (Fancap) con la petrolera estatal.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que en el MIEM se actuará con firmeza en caso de que las medidas gremiales afecten a la población, y afirmaron que esa posición ya fue comunicada al sindicato.

Este lunes, Fancap realizó dos paros de ocho horas cada uno, de 5:30 a 9:30 y de 18 a 22, que impactaron en la operativa normal de la planta de distribución de combustibles de La Tablada. El presidente del gremio, Salvador Sprovieri, descartó que esas medidas vayan a tener repercusiones en las estaciones de servicio.

El sindicato reclama una reestructura profunda de la planta, con más personal operativo, y sostiene que durante la negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la empresa no ha demostrado voluntad de acuerdo.

En medio de la jornada de paro, Ancap difundió un comunicado en el que aseguró que trabaja para garantizar “el normal abastecimiento de combustibles a toda la población” frente a las medidas sindicales que afectan la operativa en La Tablada.

La principal dificultad se registra en la carga de gas propano, insumo utilizado por distintas industrias. Desde el gremio sostienen que no hay personal suficiente para realizar esa tarea durante todo el horario de funcionamiento.

Mientras tanto, el conflicto seguirá en negociación. Este miércoles está prevista una nueva instancia de diálogo en el MTSS, en busca de acercar posiciones y evitar una mayor afectación en el suministro.