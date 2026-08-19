Este miércoles, 19 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,65 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 429.177. Esta cifra refleja una variación del 0,14% en comparación con el día de ayer.

La cotización de Banco de Sabadell S.A mostró una clara tendencia alcista en los últimos 10 días, con avances casi continuos, un breve retroceso hacia el final y una rápida recuperación en la última jornada, reflejando un impulso comprador sólido.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se ha registrado en un 9.67%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual de 27.58%. Esto indica que el comportamiento del banco en el último período ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. La cifra semanal sugiere un entorno más calmado y predecible, contrastando con la mayor inestabilidad observada en el periodo anual.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,65 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.83B, que es el fondo de inversión disponible.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es un grupo bancario español del Ibex 35, fundado en 1881. Su sede social está en Alicante y su sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la intermediación financiera: capta ahorro y ofrece crédito, cuentas, pagos, hipotecas e inversión, además de seguros en alianza.

Su negocio se concentra en banca minorista, pymes y corporativa, banca privada (Sabadell Urquijo) y operaciones de comercio exterior y medios de pago; en el Reino Unido opera mediante TSB. Datos de interés: amplia red en España, foco en digitalización, servicio a pymes y presencia internacional selectiva a través de filiales y oficinas de representación.