Descubrimiento | El ADN de más de 500 mamuts revela que los humanos de la Edad de Hielo preferían cazar hembras (Fuente: Shutterstock).

Un nuevo estudio sobre mamuts lanudos permitió conocer con mayor precisión cómo cazaban los humanos durante la Edad de Hielo. El trabajo analizó el ADN antiguo de más de 500 ejemplares y encontró una diferencia marcada entre los restos asociados a actividad humana y aquellos hallados en entornos naturales.

Según informó EFE, el equipo internacional de investigadores estudió datos genómicos de 521 mamuts, de los cuales 448 fueron secuenciados por primera vez. Los resultados fueron publicados en la revista científica Current Biology.

La investigación mostró que, en los yacimientos relacionados con la actividad humana, cerca del 70% de los restos correspondían a hembras, mientras que en los entornos naturales predominaban los machos. Este contraste apunta a que los grupos humanos de la Edad de Hielo seleccionaban de forma preferente a las hembras durante la caza.

Los mamuts eran un recurso fundamental para estas poblaciones. Además de proporcionar carne y grasa, sus pieles, huesos y colmillos podían utilizarse para construir refugios, fabricar herramientas y elaborar objetos ornamentales.

Descubrimiento | El ADN de más de 500 mamuts revela que los humanos de la Edad de Hielo preferían cazar hembras (Fuente: ChatGPT). ChatGPT

¿Por qué los humanos de la Edad de Hielo preferían cazar mamuts hembras?

Los investigadores todavía no tienen una respuesta definitiva, pero manejan varias hipótesis. Una de ellas es que las hembras eran algo más pequeñas que los machos y, por lo tanto, podían resultar más fáciles de abatir.

Otra explicación está relacionada con la estructura social de los mamuts lanudos. Los científicos creen que su organización podría haber sido similar a la de los elefantes actuales, con grupos liderados por hembras adultas y acompañados por ejemplares jóvenes.

Este tipo de manadas podría haber sido más fácil de localizar y perseguir en determinados paisajes. Sin embargo, los investigadores también advierten que los grupos de hembras podían ofrecer una defensa activa de las crías, por lo que el comportamiento de caza habría sido más complejo de lo que parece.

El científico español David Díez del Molino, del Centro de Paleogenética de la Universidad de Estocolmo, ha explicado que todavía se necesitan más datos para comprender por qué existía esta preferencia. El equipo espera combinar ADN antiguo con información isotópica y arqueológica para reconstruir mejor los movimientos y la dieta de los mamuts.

¿Qué reveló el ADN de los 521 mamuts analizados?

De los 521 ejemplares estudiados, 421 correspondían a restos dispersos recuperados en numerosos puntos de Eurasia y Norteamérica. Los otros 100 procedían de 11 yacimientos con grandes acumulaciones de huesos asociadas a algún tipo de actividad humana.

Estos yacimientos tienen una antigüedad aproximada de entre 20.000 y 30.000 años y se encuentran principalmente en Europa central, Europa oriental y el noroeste de Siberia. En algunos lugares, como Kraków Spadzista y Mus-Khaya, se hallaron puntas de proyectil incrustadas en los huesos y marcas de corte relacionadas con la caza y el procesamiento de los animales.

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La diferencia entre ambos tipos de restos fue significativa. En los entornos naturales, solo un 34% de los mamuts eran hembras y el 66% eran machos. En cambio, en los yacimientos relacionados con actividad humana, la proporción se invertía: el 70% eran hembras y un 30% eran machos.

Los investigadores consideran que esta distribución refuerza la hipótesis de una selección deliberada durante la caza. No obstante, aclaran que todavía hace falta más evidencia para determinar con exactitud qué factores culturales, sociales o ambientales explican esta preferencia.