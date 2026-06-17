El precio del litro de combustible en España.

En numerosas localidades y surtidores de España, el importe por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este miércoles, 17 de junio de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,47 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,65 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,55 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros variado en un -1.67% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -1.61%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 17 de junio de 2026:

Madrid: 1.419 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: 1.339 euros hasta los 1.647 euros

Valencia: 1.385 euros hasta los 1.649 euros

Granada: 1.419 euros hasta los 1.629 euros

Ceuta: 1.538 euros hasta los 1.538 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 17 de junio en España?

Durante este miércoles, 17 de junio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.339 euros hasta los 1.679 euros

Barcelona: desde los 1.259 euros hasta los 1.59 euros

Valencia: desde los 1.289 euros hasta los 1.649 euros

Granada: desde los 1.319 euros hasta los 1.549 euros

Ceuta: desde los 1.449 euros hasta los 1.449 euros

Zaragoza: desde los 1.379 euros hasta los 1.569 euros.

Málaga: desde los 1.409 euros hasta los 1.599 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.479 euros y el máximo es de 1.849 euros

Barcelona: desde 1.515 euros hasta los 1.735 euros

Valencia: desde 1.46 euros hasta los 1.789 euros

Granada: desde 1.579 euros hasta los 1.704 euros euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los conductores para ahorrar combustible en el automóvil: