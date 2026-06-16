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El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este martes, 16 de junio de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,49 euros, el de la gasolina 98 es de 1,66 euros y el del diésel es de 1,57 euros. En comparación con el pasado día, estas cifras reflejaron una variación del -0.18% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -1.12%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 16 de junio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.447 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: 1.379 euros hasta los 1.669 euros

Valencia: 1.385 euros hasta los 1.695 euros

Granada: 1.429 euros hasta los 1.659 euros

Ceuta: 1.558 euros hasta los 1.558 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy martes 16 de junio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este martes:

Madrid: desde los 1.359 euros hasta los 1.689 euros

Barcelona: desde los 1.269 euros hasta los 1.625 euros

Valencia: desde los 1.289 euros hasta los 1.605 euros

Granada: desde los 1.329 euros hasta los 1.609 euros

Ceuta: desde los 1.469 euros hasta los 1.469 euros

Zaragoza: desde los 1.399 euros hasta los 1.575 euros.

Málaga: desde los 1.419 euros hasta los 1.679 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.469 euros y el máximo es de 1.859 euros

Barcelona: desde 1.515 euros hasta los 1.765 euros

Valencia: desde 1.46 euros hasta los 1.769 euros

Granada: desde 1.634 euros hasta los 1.709 euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: