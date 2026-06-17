En la apertura de mercados de este miércoles, 17 de junio de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,18 euros y registran un volumen de 27983 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,05% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró un sesgo claramente alcista: 7 sesiones de avance y 3 de retroceso, con una racha central de seis subidas seguidas; pese al bache inicial y el ajuste final, el saldo global es positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 11.56%, en contraste con su volatilidad anual del 20.96%. Al comparar ambas cifras, podemos observar que el 11.56% es menor que el 20.96%, lo que indica que el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en el último año. Esta reducción en la volatilidad semanal sugiere una menor variación en los precios de las acciones recientemente.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,2 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene tras deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española con sede en Majadahonda (Madrid). Cotiza en el Ibex 35 y se dedica al aseguramiento y reaseguro, ofreciendo pólizas de vida y no vida (auto, hogar, salud, empresas) y soluciones de ahorro e inversión; no produce bienes físicos, sino servicios financieros y aseguradores.

Su negocio se organiza en seguros directos por regiones (Iberia, Latam, Norteamérica y otros), junto a MAPFRE RE (reaseguro), MAPFRE Asistencia y negocios globales. Fundada en 1933, tiene presencia internacional en numerosos países, es líder en España y con fuerte posición en Latinoamérica y destaca por su red de mediación, canales digitales y su enfoque en sostenibilidad e innovación.