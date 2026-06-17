En la apertura de mercados de este miércoles, 17 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 17,47 euros y registran un volumen de 20104 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,74% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. mostró un comportamiento mixto: tras un inicio irregular encadenó un tramo alcista en la parte central, pero cerró con tres sesiones de caídas, indicando presión vendedora al final y ausencia de una tendencia clara.

Fuente: narrativas-es

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha registrado una volatilidad del 13.33%, lo que es menor en comparación con su volatilidad anual del 21.83%. Esto indica que su comportamiento en el último periodo ha sido mucho más estable en relación a las variaciones que ha mostrado a lo largo del año. La cifra de la última semana refleja un menor nivel de inestabilidad y sugiere una tendencia hacia un comportamiento más predecible en el corto plazo.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,84 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, lo que indica que, tras deducir todos sus gastos, se queda con un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, es el operador del sistema gasista y principal transportista de gas natural en España. No produce gas: diseña, construye y opera gasoductos, plantas de regasificación de GNL y almacenamientos, prestando servicios de transporte, regasificación y almacenamiento.

Su línea de negocio es regulada y se centra en infraestructuras en España, con participaciones en activos internacionales y proyectos de gases renovables (hidrógeno, biometano). Datos de interés: fundada en 1972, cotiza en el Ibex 35 (ticker ENG) y actúa como Gestor Técnico del Sistema Gasista, con foco en transición energética y dividendo estable.