Suspenden las clases este jueves y viernes | Todos los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias

Miles de estudiantes en España disfrutarán de un extenso descanso a partir de esta semana. En varias comunidades autónomas, el miércoles será el último día de actividad lectiva antes del inicio de las vacaciones de verano, lo que dará lugar a un fin de semana largo que marcará el cierre definitivo del curso escolar 2025/2026.

La medida forma parte de los calendarios educativos aprobados por cada comunidad autónoma. Tras completar la jornada del miércoles, los alumnos ya no deberán regresar a las aulas hasta el próximo curso, por lo que el jueves y el viernes quedarán incluidos dentro del período vacacional.

Entre las regiones donde las clases finalizan el miércoles 17 de junio se encuentra Castilla-La Mancha, la primera comunidad autónoma en poner fin al curso escolar. De esta manera, los estudiantes comenzarán sus vacaciones antes que gran parte del resto del país.

¿Qué alumnos tendrán un fin de semana largo desde el miércoles?

Los beneficiados serán los estudiantes de Castilla-La Mancha, donde el calendario escolar fija el 17 de junio como la última jornada lectiva del curso. Una vez finalizadas las clases, comenzará oficialmente el receso estival.

Suspensión de clases en México. Fuente: Shutterstock

Esto significa que el jueves y el viernes ya formarán parte de las vacaciones de verano. A ellos se sumarán el sábado y el domingo, configurando un largo período de descanso que marcará el inicio de más de dos meses sin actividad escolar.

Para muchas familias, la fecha representa además el comienzo de los planes de verano, los viajes y las actividades recreativas habituales tras el cierre de las aulas.

¿Cuándo terminan las clases en el resto de España?

Aunque Castilla-La Mancha será la primera comunidad en despedir el curso, la mayoría de las regiones españolas cerrará las aulas apenas unos días después.

Fuente: shutterstock Fuente: shutterstock

Madrid, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Canarias, Extremadura, Illes Balears, País Vasco y Melilla finalizarán las clases el 19 de junio, mientras que Andalucía, Murcia y La Rioja lo harán el 22 de junio.