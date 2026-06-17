Este 17 de junio de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se están negociando a 3.70 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación que alcanza las 560,667 acciones. Este precio representa una variación del -1.04% en comparación con el día anterior, evidenciando una ligera caída en el valor de las acciones de la compañía.

En los últimos 10 días, la acción de Telefonica registró predominio de caídas (7 de 10), con repuntes puntuales y un tramo final de tres descensos consecutivos, lo que sugiere sesgo bajista y presión vendedora creciente.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se sitúa en un 17.07%, mientras que su volatilidad anual es del 24.42%. Dado que 17.07 es menor que 24.42, esto indica que el comportamiento de Telefónica ha sido mucho más estable en el último año, en comparación con las variaciones registradas en la última semana.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, lo que indica que se ha generado un fondo de inversión tras deducir todos los gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Cotiza en el Ibex 35, produce y gestiona redes y plataformas de comunicación y ofrece servicios de telefonía fija y móvil, banda ancha/fibra y televisión, además de soluciones digitales.

Su negocio abarca clientes B2C y B2B/mayorista, operando bajo marcas como Movistar, O2 y Vivo y a través de Telefónica Tech (cloud, ciberseguridad, IoT y big data). Fundada en 1924, opera principalmente en Europa y Latinoamérica y es uno de los mayores grupos del sector a nivel mundial.