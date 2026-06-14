El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este domingo, 14 de junio de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,5 euros, el de la gasolina 98 es de 1,67 euros y el del diésel es de 1,58 euros. En comparación con el día pasado, estas cifras reflejaron una variación del -0.7% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.57%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 14 de junio de 2026:

Madrid: 1.459 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: 1.379 euros hasta los 1.679 euros

Valencia: 1.385 euros hasta los 1.649 euros

Granada: 1.579 euros hasta los 1.645 euros

Ceuta: 1.558 euros hasta los 1.558 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy domingo 14 de junio en España?

Durante este domingo, 14 de junio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.689 euros

Barcelona: desde los 1.259 euros hasta los 1.634 euros

Valencia: desde los 1.289 euros hasta los 1.615 euros

Granada: desde los 1.485 euros hasta los 1.559 euros

Ceuta: desde los 1.469 euros hasta los 1.469 euros

Zaragoza: desde los 1.519 euros hasta los 1.585 euros.

Málaga: desde los 1.42 euros hasta los 1.619 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.509 euros y el máximo es de 1.859 euros

Barcelona: desde 1.515 euros hasta los 1.749 euros

Valencia: desde 1.565 euros hasta los 1.759 euros

Granada: desde 1.635 euros hasta los 1.709 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):