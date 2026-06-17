En el mercado del euro y la libra esterlina, la cotización registró un cambio de 0.28% en la última semana y una variación de 0.37% en el último año, lo que sugiere una evolución estable.

En la sesión de apertura de este miércoles, 17 de junio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8655 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,1% en relación con el día anterior.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

Hoy, la cotización de la monedalibra muestra una tendencia a la baja en comparación con los últimos días. En los tres días consecutivos anteriores, los precios han disminuido gradualmente, reflejando una reducción en la confianza del mercado.

Este comportamiento sugiere que los inversionistas pueden estar enfrentando incertidumbres, lo que podría influir en decisiones futuras relacionadas con la monedalibra. La disminución continua podría generar un cambio en la percepción del valor de la moneda.

En la última semana, la volatilidad del Euro y la libra esterlina fue del 0.98% (0.9826298941697903), lo cual es menor que la volatilidad anual del 3.61% (3.609346169181033), lo que indica que su comportamiento en esta semana ha sido mucho más estable en comparación con el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.