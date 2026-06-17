En la apertura de mercados de este miércoles, 17 de junio de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,09 euros y registran un volumen de 1404041 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,65% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la acción mostró dos avances iniciales, dos retrocesos, una mejora breve interrumpida y un tramo final de cuatro subidas consecutivas, cerrando el periodo con claro sesgo alcista pese a episodios de volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 23.40%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 27.78%. Al comparar ambas cifras, se puede observar que el 23.40% es menor que el 27.78%, lo que indica que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,09 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, la cual se obtiene tras deducir todos los gastos y representa el fondo de inversión disponible.

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La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es un grupo bancario español del Ibex 35, fundado en 1881. Tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca universal y comercializa productos y servicios financieros como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos y seguros, con foco en pymes. Sus líneas de negocio incluyen banca de particulares y de empresas, corporativa y pagos; opera principalmente en España y en Reino Unido a través de TSB y cotiza en la Bolsa de Madrid (SAB.MC).