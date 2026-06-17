El 17 de junio de 2026, las acciones del Banco Santander (SAN) se presentan en el mercado español con un precio de apertura de 11.71 euros por unidad en el índice IBEX 35, alcanzando un notable volumen de negociación de 1,167,271. Esta cifra representa una variación del 0.62% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad y el interés continuo en la entidad financiera.

En los últimos 10 días, Banco Santander comenzó con un leve avance, encadenó cuatro jornadas de retroceso y luego cinco de recuperación continua, cerrando el periodo con claro sesgo alcista y fortalecimiento del impulso.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de Banco Santander ha sido del 32.32%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, al ser superior al 29.94% de volatilidad anual que ha tenido. Esta diferencia resalta la inestabilidad reciente en comparación con su rendimiento a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,71 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras contabilizar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 12.57B, correspondiente al fondo de inversión disponible.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española, una de las 35 del Ibex 35, con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca minorista y comercial, banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios, seguros y pagos.

No produce bienes físicos; ofrece productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, inversión, seguros y financiación al consumo, también a través de marcas como Santander Consumer Finance, PagoNxt y Openbank. Fundado en 1857, opera principalmente en Europa y América, cotiza en la Bolsa de Madrid bajo el ticker SAN y es uno de los mayores grupos bancarios de la zona euro.