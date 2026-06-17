La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este miércoles, 17 de junio de 2026 es de 12,36 euros y documentan un total de 184.686 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,41%.

En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA pasó de un inicio irregular con descensos tempranos a encadenar cinco avances consecutivos hasta el cierre, dejando un saldo claramente alcista e indicando impulso comprador.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 19.86%, mientras que su volatilidad anual es del 24.33%. Al comparar ambas cifras, observamos que el 19.86% es menor que el 24.33%, lo que indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,36 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final asciende a 5.79B, que se obtiene de un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un banco español que cotiza en el Ibex 35, con sede social en Valencia. Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, seguros, fondos de inversión y medios de pago.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa, seguros (VidaCaixa), gestión de activos y pagos/consumo. Datos de interés: integración con Bankia en 2021, una de las mayores entidades por activos y clientes en España, amplia red y liderazgo digital (CaixaBankNow e imagin).