En el día de hoy, 17 de junio de 2026, las acciones de Servicios Públicos de Electricidad Iberdrola (IBE) se abren en el mercado español con un precio de 20.49 euros por unidad, según el índice IBEX 35. Este nivel de cotización se enmarca en un volumen de negociación de 183,674 acciones, lo que representa una ligera caída del 0.44% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró un sesgo alcista, con 7 subidas y 3 caídas distribuidas de forma intermitente y sin días planos, lo que sugiere impulso positivo con correcciones puntuales.

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Iberdrola fue del 9.50%, mientras que su volatilidad anual se situó en el 14.51%. Dado que la volatilidad semanal (9.50%) es menor que la volatilidad anual (14.51%), esto indica que el comportamiento de Iberdrola ha sido mucho más estable en el último año en comparación con las fluctuaciones observadas recientemente.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,58 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que significa que ha obtenido una ganancia considerable después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Posteriormente, su ganancia final, que representa el fondo de inversión tras deducir todos sus gastos, es de 5.61B.

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La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao. Se dedica a generar, distribuir y comercializar energía; produce electricidad, con fuerte presencia en eólica, solar e hidráulica y suministra electricidad y gas a hogares y empresas.

Su actividad se organiza en tres líneas: Redes, Renovables y Generación y Clientes. Cotiza en el Ibex 35 y opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México, siendo referente mundial en energías renovables y en descarbonización.