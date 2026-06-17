La cotización de las activos de Servicios Públicos de Electricidad Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este miércoles, 17 de junio de 2026 es de 37,31 euros y documentan un total de 14.543 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del -1,01%.

En los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró un sesgo ligeramente alcista gracias a una racha intermedia de avances, aunque terminó con una corrección que redujo el impulso.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se situó en 18.50%, lo que es menor que la volatilidad anual de 19.23%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con el promedio anual. La cifra de la última semana sugiere una tendencia hacia una menor inestabilidad en su desempeño económico reciente.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y también a la venta de gas en la península ibérica. Produce energía a partir de fuentes hidráulicas, térmicas y, cada vez más, renovables como la eólica y la solar.

Sus líneas de negocio principales son Generación (incluidas las renovables), Redes de distribución y Comercialización y soluciones energéticas. Pertenece al grupo Enel, es una de las mayores eléctricas de España y Portugal y está enfocada en la descarbonización, la digitalización de la red y la movilidad eléctrica a través de Endesa X.