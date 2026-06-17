En la apertura de mercados de este miércoles, 17 de junio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 21,23 euros y registran un volumen de 414040 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,62% en comparación con el día previo.

Tras un arranque alcista, el valor encadenó cuatro sesiones de corrección y luego cinco jornadas consecutivas de recuperación, dejando un balance neto positivo en los 10 días y un impulso alcista al cierre del periodo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se situó en 24.78%, mientras que su volatilidad anual fue de 29.83%. Comparando ambas cifras, podemos observar que la volatilidad semanal (24.78%) es menor que la volatilidad anual (29.83%), lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones normales del mercado, BBVA ha mantenido una relativa estabilidad en comparación con su rendimiento a largo plazo.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras considerar todos sus gastos, la ganancia final de la empresa se sitúa en 10.05B, que se obtiene como un fondo de inversión.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero global con sede central en Madrid (Ciudad BBVA) y raíces en Bilbao; cotiza en el Ibex 35. Se dedica a la banca y los servicios financieros, ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, ahorro, seguros y pagos digitales.

Su línea de negocio es la banca universal para particulares y empresas, con fuerte enfoque en la digitalización. Opera principalmente en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y varios países de Sudamérica; con orígenes en 1857 y configuración actual desde 1999, es una de las mayores entidades españolas por capitalización y compromiso con la sostenibilidad.