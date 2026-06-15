El precio del litro de combustible en España.

En numerosas localidades y puntos de venta de combustible de España, el precio por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este lunes, 15 de junio de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,5 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,67 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,59 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros sustituyó en un -0.18% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del 0.39%.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 15 de junio de 2026:

Madrid: 1.459 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: 1.379 euros hasta los 1.88 euros

Valencia: 1.369 euros hasta los 1.659 euros

Granada: 1.469 euros hasta los 1.649 euros

Ceuta: 1.558 euros hasta los 1.558 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy lunes 15 de junio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este lunes:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.689 euros

Barcelona: desde los 1.269 euros hasta los 1.65 euros

Valencia: desde los 1.274 euros hasta los 1.615 euros

Granada: desde los 1.419 euros hasta los 1.559 euros

Ceuta: desde los 1.469 euros hasta los 1.469 euros

Zaragoza: desde los 1.399 euros hasta los 1.609 euros.

Málaga: desde los 1.388 euros hasta los 1.619 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es gasolina sin plomo de 95 octanos, la más común; en coches diseñados para ella ofrece buen rendimiento y protección contra el picado, es más económica que la 98 y está ampliamente disponible.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible de 98 octanos (RON) pensado para motores de alta compresión o alto rendimiento; ofrece mayor resistencia a la detonación, combustión más suave y limpia, mejor protección y rendimiento del motor y en vehículos que la requieren puede reducir consumo y emisiones.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.469 euros y el máximo es de 1.859 euros

Barcelona: desde 1.599 euros hasta los 1.759 euros

Valencia: desde 1.559 euros hasta los 1.759 euros

Granada: desde 1.649 euros hasta los 1.709 euros euros

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España, los combustibles más utilizados para los turismos son la gasolina y el diésel: la gasolina se ofrece principalmente en 95 y 98 octanos y el diésel suele incluir mezclas con biodiésel; ambos están disponibles en casi todas las estaciones.

Como alternativas, existen el GLP (autogás) y el gas natural (GNC/GNL), con redes de suministro más limitadas, además del hidrógeno para vehículos de pila de combustible y la electricidad para eléctricos e híbridos enchufables, que se recargan en puntos públicos y privados.