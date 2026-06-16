Se aproxima la tormenta del año con 4 días de lluvias intensas y fuertes vientos: cuáles son las zonas más afectadas

Las temperaturas volverán a ser protagonistas esta semana en España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un ascenso progresivo de los valores térmicos a partir del miércoles, acompañado por tormentas que podrán ser fuertes y dejar granizo en varias comunidades.

Según explicó el portavoz de la Aemet, Rubén Del Campo, durante la tercera semana de junio habrá “temperaturas superiores al promedio normal para esta época del año” y un escenario marcado por el avance del calor y la inestabilidad atmosférica.

La situación comenzará con una jornada de lunes dominada por los chubascos tormentosos en amplias zonas del interior peninsular, mientras que el fin de semana podría desembocar en un episodio de calor intenso con máximas cercanas a los 40 grados.

Se aproxima la tormenta del año con 4 días de lluvias intensas y fuertes vientos: cuáles son las zonas más afectadas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Aemet: dónde habrá tormentas fuertes y granizo durante los próximos días

La semana arranca con una atmósfera inestable. La Aemet prevé que el crecimiento de nubes de evolución provoque chubascos y tormentas en el interior de la mitad norte, zonas del centro y áreas del este peninsular.

Estos fenómenos podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento. Las áreas con mayor riesgo incluyen el Sistema Central, el Sistema Ibérico, los Pirineos, el valle del Ebro, las sierras del sureste y el este de ambas mesetas.

La inestabilidad continuará el martes y volverá a afectar principalmente al interior de la mitad norte y al centro peninsular. La Aemet señala que los chubascos podrán ser localmente fuertes, especialmente en zonas montañosas.

El miércoles también se formarán nuevas tormentas en las comunidades cantábricas y amplias zonas de la meseta norte. Además, no se descartan fenómenos intensos en el oeste de Castilla-La Mancha y el este de Extremadura, con posibilidad de granizo y viento muy fuerte.

Las temperaturas iniciarán un ascenso que dejará valores de pleno verano

Mientras las tormentas persisten, las temperaturas comenzarán a subir de forma progresiva. El martes ya se superarán los 36 ºC en los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir.

El miércoles marcará el inicio de un episodio claramente veraniego. Según Del Campo, habrá “temperaturas de pleno verano” en buena parte del país. Los termómetros alcanzarán entre 34 y 36 ºC en amplias zonas del nordeste y del centro peninsular.

Las previsiones apuntan a máximas de 38 ºC en Zaragoza y Sevilla, mientras que Badajoz y Córdoba podrían llegar a los 39 ºC. Además, durante la madrugada no se bajará de los 20 ºC en puntos del valle del Ebro, la costa mediterránea y zonas del centro y sur peninsular.

Entre el miércoles y el viernes, las temperaturas máximas estarán entre 5 y 10 grados por encima de los valores habituales para estas fechas en gran parte del tercio norte.

Fin de semana: la Aemet vigila un posible episodio de calor muy intenso

Las previsiones para el fin de semana apuntan a una nueva subida de las temperaturas. Aunque todavía existe incertidumbre, la Aemet advierte de que podría producirse “un episodio de calor muy intenso”.

A partir del sábado se podrán superar los 35 ºC de forma generalizada en muchas zonas del país. Además, amplias áreas del territorio podrían registrar entre 38 y 40 ºC.

Las noches también serán especialmente cálidas. En algunos puntos las mínimas podrían mantenerse entre 23 y 25 ºC, dificultando el descanso nocturno.

No obstante, Del Campo ha señalado que todavía es pronto para determinar si este episodio cumplirá los criterios necesarios para ser considerado oficialmente una ola de calor.

Se aproxima la tormenta del año con 4 días de lluvias intensas y fuertes vientos: cuáles son las zonas más afectadas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Predicción de la Aemet por comunidad autónoma: dónde habrá tormentas, granizo y más calor

Galicia

La jornada estará marcada por intervalos de nubes bajas en los litorales y nubosidad de evolución en el sureste. La Aemet no descarta chubascos ocasionales con tormenta en el sureste y el interior oriental. Las temperaturas bajarán, especialmente en el norte de la comunidad.

Asturias

Se esperan chubascos y tormentas en la Cordillera Cantábrica, con posibilidad de granizo. Las temperaturas descenderán de forma notable en zonas del litoral y las tormentas podrán dejar rachas de viento muy fuertes.

Cantabria

Habrá tormentas en el interior, especialmente en Liébana y la Cantabria del Ebro. La Aemet advierte de la posibilidad de granizo y un descenso generalizado de las temperaturas.

País Vasco

La nubosidad aumentará durante las horas centrales del día. No se descartan chubascos en el sur de la comunidad durante la tarde. Las máximas bajarán de forma generalizada.

Castilla y León

Será una de las comunidades más afectadas por la inestabilidad. Se esperan chubascos y tormentas que comenzarán en zonas de montaña y se extenderán hacia la meseta. Algunas podrán ser localmente fuertes.

Navarra

Las tormentas se concentrarán especialmente en la Ribera del Ebro, donde podrían estar acompañadas de granizo. Las temperaturas máximas bajarán en gran parte del territorio.

La Rioja

Predominarán los cielos nubosos con tormentas más frecuentes e intensas durante la tarde, sobre todo en áreas de sierra. La Aemet no descarta fenómenos localmente fuertes.

Aragón

La comunidad se encuentra entre las zonas con mayor riesgo de tormentas fuertes. Se esperan chubascos en el Pirineo y el Sistema Ibérico con granizo y rachas de viento muy fuertes. Las tormentas podrían extenderse a la Ribera del Ebro y al sur de Huesca.

Cataluña

Habrá tormentas en el Pirineo que podrán ser localmente fuertes y acompañadas de granizo. También podrían alcanzar la depresión central. En Lleida continuarán registrándose temperaturas elevadas.

Extremadura

Se prevén chubascos tormentosos en zonas montañosas del norte y el este de la comunidad. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, aunque el calor volverá a intensificarse a partir del miércoles.

Comunidad de Madrid

Las tormentas afectarán especialmente a la Sierra durante la tarde. Podrán ser fuertes y acompañarse de granizo y rachas muy intensas de viento.

Castilla-La Mancha

Los mayores riesgos se localizarán en los Sistemas Central e Ibérico. La Aemet prevé tormentas localmente fuertes con posibilidad de granizo y viento intenso.

Comunidad Valenciana

La nubosidad crecerá en zonas del interior y podrá dejar tormentas durante la tarde. Las temperaturas máximas subirán en el sur de Alicante.

Región de Murcia

Predominarán los cielos despejados, aunque no se descartan tormentas aisladas en las sierras del interior. Las temperaturas seguirán elevadas y con tendencia a subir durante la semana.

Illes Balears

Habrá predominio de nubes medias y altas, con posibilidad de alguna tormenta seca o precipitaciones débiles acompañadas de barro. En Mallorca se alcanzarán hasta 35 °C durante los próximos días.

Andalucía

La nubosidad de evolución podrá dejar tormentas aisladas en Sierra Morena y las sierras Béticas. Las temperaturas subirán en amplias zonas de la comunidad y podrían acercarse a los 40 °C en Córdoba y el valle del Guadalquivir a partir del fin de semana.

Canarias

La semana transcurrirá bajo el régimen habitual de vientos alisios. Habrá nubes en el norte de las islas y tiempo más despejado en el resto. Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas entre 24 y 26 °C en las zonas costeras.