El precio del litro de combustible en España.

En numerosas localidades y estaciones de servicio de España, el importe por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este martes, 23 de junio de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,45 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,63 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,52 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros sustituyó en un 0.24% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -0.13%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 23 de junio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.359 euros hasta los 1.749 euros

Barcelona: 1.245 euros hasta los 1.631 euros

Valencia: 1.269 euros hasta los 1.605 euros

Granada: 1.505 euros hasta los 1.659 euros

Ceuta: 1.508 euros hasta los 1.508 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy martes 23 de junio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este martes:

Madrid: desde los 1.319 euros hasta los 1.649 euros

Barcelona: desde los 1.209 euros hasta los 1.579 euros

Valencia: desde los 1.209 euros hasta los 1.579 euros

Granada: desde los 1.429 euros hasta los 1.609 euros

Ceuta: desde los 1.419 euros hasta los 1.419 euros

Zaragoza: desde los 1.358 euros hasta los 1.549 euros.

Málaga: desde los 1.399 euros hasta los 1.633 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.489 euros y el máximo es de 1.869 euros

Barcelona: desde 1.435 euros hasta los 1.695 euros

Valencia: desde 1.46 euros hasta los 1.749 euros

Granada: desde 1.569 euros hasta los 1.709 euros euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los coches usan gasolina (95/98), diésel, GLP (autogás), GNC y, como alternativas, electricidad y, de forma limitada, hidrógeno.