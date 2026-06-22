Viajar a los Estados Unidos con pasaporte español generalmente se asocia a un trámite relativamente sencillo: solicitar el ESTA, verificar que la autorización sea aprobada y preparar el viaje. No obstante, dicha autorización electrónica no tiene eficacia por sí misma. El documento que se emplea para viajar también debe cumplir con un requisito técnico esencial.

El requisito que podría modificar la situación es el pasaporte electrónico o biométrico. Las autoridades estadounidenses exigen que los viajeros que ingresen bajo el Programa de Exención de Visado dispongan de un pasaporte con un chip integrado.

Este requisito se extiende también a los pasaportes temporales o de emergencia: si no son electrónicos, no son válidos para viajar sin visado al territorio estadounidense.

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Requisito del pasaporte español que puede bloquear entrada a EE.UU.

Los ciudadanos españoles tienen la posibilidad de viajar a los Estados Unidos por motivos de turismo o negocios durante un periodo máximo de 90 días, bajo el Visa Waiver Program, siempre que se satisfagan las condiciones establecidas por este programa. Entre tales condiciones se encuentra la obligación de poseer una autorización ESTA válida y un pasaporte electrónico que sea compatible con los controles migratorios de los Estados Unidos.

El aspecto crítico surge cuando un individuo viaja con un pasaporte provisional, temporal o de emergencia. Aunque el documento se encuentre vigente, podría carecer de chip electrónico. En esta eventualidad, el viajero podría requerir un visado expedido por las autoridades norteamericanas, dado que el pasaporte no cumpliría con los requisitos del programa de exención.

El Departamento de Estado de los EE.UU. señala que los pasaportes temporales o de emergencia provenientes de países que forman parte del programa deben ser electrónicos para ser utilizados sin necesidad de un visado.

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La insuficiencia del ESTA aprobado sin un pasaporte biométrico

El ESTA permite viajar hacia los Estados Unidos dentro del sistema de exención de visado, sin embargo, no se considera una visa ni garantiza la entrada al país. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aclara que una autorización aprobada no cumple con los criterios legales de una visa cuando esta es necesaria.

Esto implica que el viajero puede tener el ESTA al día y aun así enfrentar inconvenientes si el pasaporte utilizado no cumple con las condiciones técnicas requeridas. Además, el permiso está vinculado a los datos del documento con el que fue solicitado. En caso de que el viajero cambie de pasaporte, es esencial que revise la autorización antes de embarcar, ya que cualquier discrepancia entre el documento y la solicitud puede ocasionar demoras o rechazos.

Antes de volar: lo que los españoles deben revisar para evitar un rechazo

Antes de adquirir un billete o presentarse en el aeropuerto, es recomendable verificar tres aspectos: que el pasaporte español sea biométrico, que el ESTA esté en vigor y que los datos del permiso coincidan exactamente con los del documento de viaje. El chip electrónico es una condición fundamental del sistema, dado que permite certificar digitalmente la identidad del titular.

Adicionalmente, es necesario prestar atención a los documentos expedidos por urgencia. Un pasaporte provisional puede resolver una situación consular específica, pero ello no implica que sea válido para ingresar a cualquier país bajo las mismas normativas que un pasaporte ordinario.

En lo que respecta a los EE.UU., la exigencia de un pasaporte electrónico se mantiene incluso para documentos temporales o de emergencia cuando se desea viajar sin visado.