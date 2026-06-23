En la apertura de mercados de este martes, 23 de junio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 21,75 euros y registran un volumen de 459479 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA registró un retroceso inicial, luego cinco avances seguidos, después dos caídas, un repunte y cierre estable; el balance es ligeramente positivo con volatilidad moderada.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en 22.48%, lo que es menor que la volatilidad anual del 29.75%. Esto indica que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el comportamiento que ha tenido a lo largo del último año, reflejando menos variaciones en sus resultados en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,75 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras considerar todos sus gastos, la ganancia final de la empresa se sitúa en 10.05B, que se obtiene como un fondo de inversión.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero global con sede central en Madrid (Ciudad BBVA) y raíces en Bilbao; cotiza en el Ibex 35. Se dedica a la banca y los servicios financieros, ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, ahorro, seguros y pagos digitales.

Su línea de negocio es la banca universal para particulares y empresas, con fuerte enfoque en la digitalización. Opera principalmente en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y varios países de Sudamérica; con orígenes en 1857 y configuración actual desde 1999, es una de las mayores entidades españolas por capitalización y compromiso con la sostenibilidad.