Este domingo, 21 de junio de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,45 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,63 euros y el diésel ronda los 1,53 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.11% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.24%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este domingo, 21 de junio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.359 euros hasta los 1.749 euros

Barcelona: 1.269 euros hasta los 1.636 euros

Valencia: 1.307 euros hasta los 1.589 euros

Granada: 1.529 euros hasta los 1.595 euros

Ceuta: 1.538 euros hasta los 1.538 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy domingo 21 de junio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este domingo:

Madrid: desde los 1.319 euros hasta los 1.629 euros

Barcelona: desde los 1.229 euros hasta los 1.58 euros

Valencia: desde los 1.249 euros hasta los 1.579 euros

Granada: desde los 1.439 euros hasta los 1.511 euros

Ceuta: desde los 1.449 euros hasta los 1.449 euros

Zaragoza: desde los 1.418 euros hasta los 1.539 euros.

Málaga: desde los 1.343 euros hasta los 1.579 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es un combustible sin plomo con 95 de octanaje y es la opción más extendida; en vehículos preparados para esta graduación ofrece buen rendimiento y ayuda a evitar el picado, cuesta menos que la 98 y se encuentra en la mayoría de estaciones de servicio.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.499 euros y el máximo es de 1.869 euros

Barcelona: desde 1.435 euros hasta los 1.699 euros

Valencia: desde 1.529 euros hasta los 1.729 euros

Granada: desde 1.599 euros hasta los 1.665 euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: