En la apertura de mercados de este martes, 23 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos de Electricidad Endesa (ELE) en el IBEX 35 se negocian a 38,16 euros y registran un volumen de 6323 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,44% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un sesgo alcista (7 subidas), con dos caídas y una sesión estable; destacó un tramo de cuatro avances consecutivos antes de un leve retroceso final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 6.29%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 19.10%. Esto indica que el comportamiento de Endesa en el último período ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año. Por lo tanto, la menor volatilidad semanal sugiere un entorno más predecible en el corto plazo.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y también a la venta de gas en la península ibérica. Produce energía a partir de fuentes hidráulicas, térmicas y, cada vez más, renovables como la eólica y la solar.

Sus líneas de negocio principales son Generación (incluidas las renovables), Redes de distribución y Comercialización y soluciones energéticas. Pertenece al grupo Enel, es una de las mayores eléctricas de España y Portugal y está enfocada en la descarbonización, la digitalización de la red y la movilidad eléctrica a través de Endesa X.