El Gobierno ha aprobado una medida que prohíbe a las empresas que reciban ayudas públicas despedir a trabajadores alegando el incremento de los costes energéticos como motivo objetivo hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma, incluida en el Real Decreto-ley 2/2026, busca proteger el empleo en un contexto de presión sobre los costes empresariales. El incumplimiento de esta obligación obliga a las compañías a devolver todas las ayudas percibidas.

Esta limitación afecta a aquellas empresas que se beneficien de ayudas directas para compensar el encarecimiento de la energía, uno de los principales factores de costes que han golpeado a sectores industriales y pymes en los últimos años. La medida forma parte de una serie de normas económicas y laborales que vinculan el acceso a apoyos públicos con compromisos de mantenimiento del empleo.

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Empresas con ayudas no usarán energía como motivo de despido

La nueva disposición legal determina que, en el caso de que una empresa sea beneficiaria de ayudas directas aprobadas por el Real Decreto-ley, no podrá justificar un despido objetivo a causa del aumento de los costes energéticos hasta finales de 2026. Esta normativa abarca también las ayudas otorgadas para mitigar el impacto del aumento de la energía en la producción y la competitividad empresarial.

La prohibición se extiende igualmente a las empresas que hayan accedido a medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos relacionadas con factores externos, tales como los derivados de recientes conflictos internacionales, siempre que estas perciban asistencia pública. La lógica subyacente a la norma es garantizar que las ayudas estatales no se utilicen para justificar despidos por razones relacionadas con la energía.

La no observancia de esta obligación no constituye simplemente una advertencia: las empresas están obligadas a reintegrar las ayudas recibidas si proceden a despidos por estas causas antes de la fecha estipulada. Esta condición se encuentra establecida en el propio real decreto que regula las ayudas y sus requisitos específicos.

Implicaciones de la prohibición para empresas y empleados

La presente medida introduce una restricción concreta en el ámbito laboral español: si una empresa recibe una subvención pública destinada a compensar los costes energéticos, no podrá invocar el aumento de la energía como motivo objetivo para despedir a un empleado durante el periodo establecido. Esto proporciona una salvaguarda a los trabajadores contra despidos objetivos originados por el incremento de los precios energéticos.

No obstante, esto no implica que todas las modalidades de despido se encuentren prohibidas. La restricción se aplica exclusivamente a despidos objetivos vinculados al encarecimiento de la energía. Las empresas que requieran realizar despidos por motivos disciplinarios u otras causas justificadas podrán proceder, siempre y cuando se ajusten a la normativa laboral vigente.

Para los trabajadores, esta disposición puede actuar como un elemento de protección adicional en contextos de incertidumbre económica. Si una comunicación de despido señala únicamente el aumento de los costes energéticos como motivo objetivo y la empresa es beneficiaria de ayudas directas, el despido podría ser impugnado con base en esta norma.

Cómo las ayudas públicas impulsan el compromiso laboral

La prohibición de despedir por motivos energéticos no se presenta de manera aislada. Se sitúa dentro de un enfoque más amplio en la política económica en España, donde las ayudas públicas se condicionan a compromisos concretos. En esta ocasión, el objetivo es que las ayudas asociadas a la energía también favorezcan la estabilidad del empleo.

Este tipo de vinculación ya se había implementado en años pasados con otras normativas similares, aunque con distintas fechas de validez. La repetición de estas medidas evidencia un patrón en la política laboral y económica para proteger la plantilla laboral en periodos de altos costes externos.

La aplicación de este tipo de mecanismos se ha vuelto más habitual en respuesta a crisis económicas recientes, donde el mercado laboral enfrenta presiones tanto por factores globales como internos. Las normas persiguen ofrecer alternativas al despido, como mecanismos de ajuste temporal de empleo, sin perder el respaldo del Estado para mantener la actividad empresarial.