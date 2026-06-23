La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este martes, 23 de junio de 2026 es de 21,65 euros y fijan un total de 63.797 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,09%.

En los últimos diez días, la cotización de Repsol encadenó dos subidas, dos caídas, dos subidas, una caída y tres subidas finales, con balance neto positivo pese a algunos altibajos.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 18.94%, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado un 29.77%. Dado que el 18.94% es menor que el 29.77%, esto indica que el comportamiento de Repsol en el último año ha sido mucho más estable en comparación con la volatilidad experimentada en la última semana.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Al final, la ganancia neta de la empresa es de 1.76B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos y se destina a un fondo de inversión.

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La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española del Ibex 35 con sede en Madrid (Campus Repsol). Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y la petroquímica, a la comercialización de carburantes y GLP y a la generación y venta de electricidad y gas, incluyendo renovables, biocombustibles avanzados e hidrógeno renovable.

Su actividad se organiza en Upstream; Industrial (refino, química y trading); Cliente (movilidad y energía para el hogar); y Generación Baja en Carbono. Produce gasolinas, diésel, queroseno, lubricantes, asfaltos, productos químicos y electricidad y opera una amplia red de estaciones de servicio en la Península Ibérica; tiene presencia internacional en más de 30 países, más de 20.000 empleados y el objetivo de emisiones netas cero en 2050.