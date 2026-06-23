Este 23 de junio de 2026, las acciones del Banco Santander (SAN) abren en el IBEX 35 a un precio de 11.99 euros por unidad, marcando un volumen de negociación de 1,143,667 acciones. Esta cifra indica una leve variación del -0.03% en comparación con la jornada anterior, lo que refleja un panorama de cautela entre los inversores en el inicio de la sesión bursátil.

En los últimos 10 días, la acción inició con una caída, encadenó cinco avances consecutivos con claro impulso alcista, luego registró dos retrocesos, repuntó brevemente y cerró con una corrección, dejando un balance positivo pero con señales de fatiga al final.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, Banco Santander presentó una volatilidad del 17.38%, lo cual es notablemente menor al 29.97% de su volatilidad anual. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones que pueda haber experimentado recientemente, su comportamiento en este periodo es mucho más estable en comparación con el último año, indicando una menor variabilidad en sus precios en la reciente semana.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras contabilizar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 12.57B, correspondiente al fondo de inversión disponible.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española, una de las 35 del Ibex 35, con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca minorista y comercial, banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios, seguros y pagos.

No produce bienes físicos; ofrece productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, inversión, seguros y financiación al consumo, también a través de marcas como Santander Consumer Finance, PagoNxt y Openbank. Fundado en 1857, opera principalmente en Europa y América, cotiza en la Bolsa de Madrid bajo el ticker SAN y es uno de los mayores grupos bancarios de la zona euro.