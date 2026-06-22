Este lunes, 22 de junio de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,45 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,63 euros y el diésel ronda los 1,52 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.23% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.18%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 22 de junio de 2026:

Madrid: 1.359 euros hasta los 1.749 euros

Barcelona: 1.269 euros hasta los 1.649 euros

Valencia: 1.307 euros hasta los 1.604 euros

Granada: 1.439 euros hasta los 1.589 euros

Ceuta: 1.538 euros hasta los 1.538 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy lunes 22 de junio en España?

Durante este lunes, 22 de junio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.319 euros hasta los 1.629 euros

Barcelona: desde los 1.229 euros hasta los 1.599 euros

Valencia: desde los 1.249 euros hasta los 1.579 euros

Granada: desde los 1.399 euros hasta los 1.511 euros

Ceuta: desde los 1.449 euros hasta los 1.449 euros

Zaragoza: desde los 1.299 euros hasta los 1.595 euros.

Málaga: desde los 1.368 euros hasta los 1.579 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es gasolina sin plomo de 95 octanos, la más común; en coches diseñados para ella ofrece buen rendimiento y protección contra el picado, es más económica que la 98 y está ampliamente disponible.

¿Cuál es la gasolina 98?

En España, la gasolina 98 es un carburante de 98 octanos (RON) destinado a motores de alta compresión o altas prestaciones; proporciona mayor resistencia a la detonación, una combustión más uniforme y limpia, mejor protección y rendimiento del motor y, en los vehículos que la requieren, puede disminuir el consumo y las emisiones.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.449 euros y el máximo es de 1.869 euros

Barcelona: desde 1.569 euros hasta los 1.719 euros

Valencia: desde 1.509 euros hasta los 1.729 euros

Granada: desde 1.589 euros hasta los 1.655 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):