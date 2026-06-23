La cotización entre el euro y la libra esterlina muestra una leve tendencia bajista: en la última semana cayó -0.21% y en el último año acumula -0.66%.

En la sesión de apertura de este martes, 23 de junio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8634 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,1% en relación con el día anterior.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

Hoy, la cotización de la monedalibra muestra una tendencia positiva en comparación con los días pasados, lo que sugiere un aumento en su valor. Esta mejora ha sido constante y refleja un interés creciente por parte de los inversores.

La tendencia ascendente también indica un potencial de estabilidad en el mercado, lo que podría beneficiar a los titulares de la moneda. Sin embargo, es importante seguir monitoreando futuras variaciones para evaluar la sostenibilidad de esta mejora.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina se sitúa en un 4.73%, superior al 3.63% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.