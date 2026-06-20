El precio del litro de combustible en España.

El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este sábado, 20 de junio de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,45 euros, el de la gasolina 98 es de 1,63 euros y el del diésel es de 1,52 euros. En comparación con el día anterior, estas cifras reflejaron una variación del 0.24% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 0.41%.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 20 de junio de 2026:

Madrid: 1.359 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: 1.269 euros hasta los 1.669 euros

Valencia: 1.289 euros hasta los 1.618 euros

Granada: 1.339 euros hasta los 1.595 euros

Ceuta: 1.538 euros hasta los 1.538 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy sábado 20 de junio en España?

Durante este sábado, 20 de junio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.319 euros hasta los 1.649 euros

Barcelona: desde los 1.229 euros hasta los 1.619 euros

Valencia: desde los 1.219 euros hasta los 1.579 euros

Granada: desde los 1.219 euros hasta los 1.511 euros

Ceuta: desde los 1.449 euros hasta los 1.449 euros

Zaragoza: desde los 1.478 euros hasta los 1.549 euros.

Málaga: desde los 1.369 euros hasta los 1.633 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es gasolina sin plomo de 95 octanos, la más común; en coches diseñados para ella ofrece buen rendimiento y protección contra el picado, es más económica que la 98 y está ampliamente disponible.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible de 98 octanos (RON) pensado para motores de alta compresión o alto rendimiento; ofrece mayor resistencia a la detonación, combustión más suave y limpia, mejor protección y rendimiento del motor y en vehículos que la requieren puede reducir consumo y emisiones.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.449 euros y el máximo es de 1.849 euros

Barcelona: desde 1.465 euros hasta los 1.719 euros

Valencia: desde 1.504 euros hasta los 1.749 euros

Granada: desde 1.525 euros hasta los 1.665 euros euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Acelera y frena con suavidad; mantén velocidad constante y usa marchas largas pronto.

Revisa presión de neumáticos, filtros y mantenimiento para que el motor trabaje eficiente.

Evita peso y accesorios externos innecesarios; planifica rutas, apaga en paradas largas y modera el A/C.