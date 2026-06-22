Tras 20 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 50 personas

Steelgran Componentes S.A., una empresa con más de 20 años de historia en Granada, ha anunciado el cierre definitivo de su planta en Pulianas, dejando sin empleo a cerca de 50 trabajadores.

Constituida el 20 de septiembre de 2005, esta sociedad anónima (CIF A18741215) se dedicaba principalmente a la transformación de acero inoxidable y la fabricación de campanas extractoras para cocinas, actividad que heredó de la antigua Portinox.

Tras 20 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 50 personas Sindicato CCOO

Por qué cerró esta empresa tras 20 años

Ubicada en la Carretera de Pulianas Km 6, en el área metropolitana de Granada, se ha consolidado como una de las referencias industriales en el sector metalúrgico del sur de España.

La empresa, que según datos mercantiles contaba con 50 empleados, ha dado a conocer la aprobación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción.

La producción cesó a finales de 2025 y el cierre definitivo tuvo lugar en marzo de 2026. De acuerdo con la información disponible, esta decisión se inscribe en un traslado de la producción hacia Portugal, tras la venta de la compañía a un grupo chino en 2024.

Tras 20 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 50 personas Shutterstock

Indemnización acordada para los trabajadores ante el ERE

Ante el anuncio del ERE, el comité de empresa, presidido por CCOO, logró un acuerdo en el acto de conciliación previo a la huelga. Los casi 50 trabajadores recibirán indemnizaciones de 45 días por cada año trabajado, con un límite de 42 mensualidades, conforme a lo estipulado en el convenio colectivo.

Este beneficio es aplicable a toda la plantilla, sin considerar su antigüedad. Precisamente, en asamblea, los empleados ratificaron el acuerdo con 43 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, participando 46 de un total de 49.

El presidente del comité, Javier Trapero (CCOO), valoró positivamente el pacto al señalar que “evita la huelga” y garantiza “la paz social” durante las últimas semanas de actividad. Además, se reconoció la antigüedad real de algunos empleados, impidiendo posibles disputas judiciales.

Otro logro significativo es que los trabajadores con al menos 6 años de antigüedad tendrán la posibilidad de optar a un plan de recolocación a través de una agencia externa o, en su defecto, recibir un complemento indemnizatorio de 4000 euros.

Numerosos afectados cuentan con más de 25 años de antigüedad y se encuentran alrededor de los 50 años de edad, lo cual complica su reinserción laboral.

Historia de la empresa: el contexto que marcó su rumbo

Steelgran Componentes S.A. se encontraba registrada en el CNAE 2410 (Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones). Su objeto social abarcaba la transformación de acero inoxidable, así como la fabricación y comercialización de muebles metálicos y componentes eléctricos y electrónicos.

Situada en las instalaciones de la antigua Portinox, la fábrica había sido vendida por Teka. Anteriormente, CCOO ya había interpuesto denuncias por oleadas de despidos atribuibles a reestructuraciones.

De acuerdo a datos mercantiles, la compañía poseía un capital social superior a 1 millón de euros y facturaciones caracterizadas por los rangos de mediana empresa. Su cierre acarrea un impacto considerable para la economía local en el sur del país, donde mantenía una posición relevante en la producción de campanas extractoras de cocina.