Este 23 de junio de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) han abierto en España con un precio de 3.18 euros por unidad en el IBEX 35, reportando un volumen de negociación de 795,268 acciones. Esta cifra representa una variación del -0.19% en comparación con el día anterior, lo que refleja la continua fluctuación del mercado en el sector bancario.

La cotización de Banco de Sabadell S.A en los últimos 10 días arrancó con un avance y una corrección, encadenó cuatro sesiones alcistas, luego dos retrocesos, rebotó y volvió a ceder al cierre; balance ligeramente positivo con altibajos.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Banco de Sabadell se ha situado en un 17.42%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 27.71%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo que en esta semana ha presentado menos variaciones en su valor.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,18 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, la cual se obtiene tras deducir todos los gastos y representa el fondo de inversión disponible.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es un grupo bancario español del Ibex 35, fundado en 1881. Tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca universal y comercializa productos y servicios financieros como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos y seguros, con foco en pymes. Sus líneas de negocio incluyen banca de particulares y de empresas, corporativa y pagos; opera principalmente en España y en Reino Unido a través de TSB y cotiza en la Bolsa de Madrid (SAB.MC).