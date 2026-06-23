En la apertura de mercados de este martes, 23 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos de Electricidad Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 21,28 euros y registran un volumen de 214166 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,42% en comparación con el día previo.

En los últimos diez días, Iberdrola S.A. mostró una clara tendencia alcista, con solo dos retrocesos puntuales frente a avances predominantes y un cierre con impulso positivo.

Fuente: narrativas-es

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 8.57%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 14.48%. Esto indica que, en el corto plazo, el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en comparación con el nivel de variaciones que ha experimentado en el último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,28 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que significa que ha obtenido una ganancia considerable después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Posteriormente, su ganancia final, que representa el fondo de inversión tras deducir todos sus gastos, es de 5.61B.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao. Se dedica a generar, distribuir y comercializar energía; produce electricidad, con fuerte presencia en eólica, solar e hidráulica y suministra electricidad y gas a hogares y empresas.

Su actividad se organiza en tres líneas: Redes, Renovables y Generación y Clientes. Cotiza en el Ibex 35 y opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México, siendo referente mundial en energías renovables y en descarbonización.